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美 수상 드론 첫 투입… 이란 해군기지 폭파

미 중부사령부가 지난 12일(현지시간) 무인 수상 드론 ‘코르세어’를 투입해 이란 반다르아바스 해군 기지를 공격했다며 13일 엑스에 공격 영상을 공개했다. 왼쪽 사진은 코르세어(원안)가 이란 해군 기지로 접근하는 모습으로, 미군이 실제 타격 작전에 무인 수상 드론을 투입한 것은 이번이 처음이다. 오른쪽 사진은 공격을 받은 뒤 해군 기지에 폭염과 검은 연기가 치솟는 모습. 작은 사진은 코르세어가 충돌 직전 촬영한 해군 기지 내 잠수함·함정 정비 시설.

미 중부사령부 엑스 캡처