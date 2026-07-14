“몇 배로 보복” 짜증난 푸틴, 결국 ‘마지막 카드’ 꺼내나…총선 후 시나리오 [배틀라인]

세줄 요약 우크라이나가 정유시설과 물류망을 잇달아 타격하면서 러시아 후방 방어 부담이 커졌다. 푸틴은 몇 배 더 강한 보복을 경고했고, 미국·발트권에서는 병력 공백을 메우기 위한 추가 동원령 가능성도 제기했다. 전선 유지와 후방 방어를 동시에 떠안은 크렘린궁의 압박이 커지는 모습이다. 우크라이나 드론 공세, 러시아 후방 타격 확대

푸틴, 몇 배 더 강한 보복과 전쟁 지속 의지

추가 동원령 가능성, 병력 공백 메우기 거론

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 러시아군 병력을 인공지능 도구를 활용해 시각화한 자료. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 러시아군 병력을 인공지능 도구를 활용해 시각화한 자료. 서울신문

이미지 확대 13일(현지시간) 러시아 모스크바의 국립센터 ‘러시아’에서 전러시아인민전선(ONF) 주최로 열린 ‘승리를 위한 모든 것!’ 포럼에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 ‘조국 수호자의가족’ 부문 수상자인 안드류스 포자르스카스와 함께 시상식에 참석하고 있다. 2026.7.13 모스크바 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 13일(현지시간) 러시아 모스크바의 국립센터 ‘러시아’에서 전러시아인민전선(ONF) 주최로 열린 ‘승리를 위한 모든 것!’ 포럼에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 ‘조국 수호자의가족’ 부문 수상자인 안드류스 포자르스카스와 함께 시상식에 참석하고 있다. 2026.7.13 모스크바 EPA 연합뉴스

추가 동원이 이뤄지더라도 병력을 실전에 투입하려면 훈련과 장비 지급, 부대 편성에 시간이 필요하다. 병력 규모를 늘리는 것과 전투력을 단기간에 회복하는 것은 다른 문제라는 것이 군사 전문가들의 공통된 평가다.

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우크라이나의 장거리 드론 공세가 러시아 후방 깊숙한 곳으로 이어지고 있다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 “몇 배 더 강한 보복”을 경고했고, 러시아 안팎에서는 병력 부족을 메우기 위한 추가 동원령 가능성도 거론된다. 전선을 유지하면서 후방의 에너지·물류 시설까지 방어해야 하는 부담이 동시에 커지고 있다는 분석이다.푸틴 대통령은 13일(현지시간) 모스크바 국립센터 ‘러시아’에서 열린 국민전선 행사에서 “러시아 영토 어느 곳이 공격받더라도 우리는 그에 상응해 대응할 것이며 우리의 공격은 몇 배 더 강력할 것”이라고 말했다. 이어 “우리에게는 반드시 승리가 기다리고 있다”며 전쟁 지속 의지도 거듭 강조했다.이번 발언은 우크라이나가 최근 러시아 정유시설과 원유 저장시설, 원유 펌프장, 석유 수출 터미널, 아조우해 해상 물류망 등을 잇달아 공격한 직후 나왔다. 우크라이나는 최근 종심타격 전담 지휘체계도 신설해 장거리 공격을 상설 작전 체계로 운용하기 시작했다.우크라이나군은 최근 정유시설과 원유 저장시설, 송유망, 석유 수출 터미널, 아조우해 해상 물류망으로 공격 범위를 넓혔다. 러시아의 연료 공급뿐 아니라 군수 보급과 수출 물류에도 부담이 커지고 있다.영국 가디언은 우크라이나의 반복된 공습으로 러시아 정유 능력의 약 3분의 1이 피해를 입었고 휘발유 생산은 지난해보다 약 25% 감소했다고 보도했다. 일부 지역에서는 연료 공급 차질과 판매 제한도 이어지는 것으로 전해졌다.병력 확보도 러시아가 풀어야 할 과제로 떠오르고 있다.미국 싱크탱크 애틀랜틱카운슬은 최근 보고서에서 푸틴 대통령이 병력 공백을 메우기 위해 추가 동원령을 선택할 가능성이 있다고 분석했다. 러시아는 전자 징집 시스템을 구축한 만큼 정치적 결정만 내려지면 대규모 징집을 신속하게 시행할 수 있다는 평가다. 다만 추가 동원은 사회적 반발을 불러올 가능성이 큰 만큼 크렘린궁에도 상당한 정치적 부담이 될 것으로 전망했다.라트비아 정보기관인 헌법보호국(SAB)도 오는 9월 국가두마 총선 이후 추가 동원령 가능성을 제기했다. 러시아 독립매체 베르스트카 역시 올해 봄 계약병 모집 규모가 지난해보다 크게 감소했다고 전하며 병력 확보에 어려움이 커지고 있다고 분석했다.러시아는 2022년 부분 동원령 이후 계약병과 죄수, 외국인 용병을 중심으로 병력을 충원해 왔다. 당시 부분 동원령 발표 직후 수십만 명이 해외로 빠져나가면서 사회적 반발이 확산했던 경험은 지금도 크렘린궁의 부담으로 남아 있다.러시아는 병력과 방공전력뿐 아니라 군수·물류 자원까지 전선과 후방에 동시에 배분해야 하는 상황에 놓였다. 전선에 병력과 방공전력을 집중하면 후방의 정유시설과 군수기지, 물류 거점 방어가 약해지고, 후방 방어를 강화하면 전선 운용에 부담이 커질 수밖에 없다.우크라이나는 종심타격 전담 지휘체계를 신설하며 후방 공격을 상설 작전으로 전환하고 있다. 러시아는 이에 맞서 병력 확충과 후방 방어를 함께 추진해야 하는 상황이다. 우크라이나의 장거리 드론 공세가 계속될수록 크렘린궁의 병력 확보 압박도 함께 커질 가능성이 있다는 분석이 나온다.