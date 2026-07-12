이란 “여전히 전쟁중”…미국과 전쟁에 드론생산 3배 증가

종전 MOU 25일 만 휴지조각 위기

이란 지도부 “전시 태세 유지하라”

이미지 확대 이란의 드론 생산시설. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이란의 드론 생산시설. 엑스 캡처

지난달 17일 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 미국이 지난 7~8일에 이어 11일 세번째 공습을 감행하자 반격에 나선 이란의 지도부는 여전히 전쟁 상태라고 강조했다.

최고 지도자

의 고위 군사 고문은 휴전에도 불구하고 이란은 여전히 ​​전쟁 상태에 있다고 밝혔다고 전했다.

이날

이란 국방부 장관 대행 마지드 에븐 알레자 준장은 지난 2월 28일 발발한 미국과의 전쟁 기간 자국의 드론 생산 능력이 세 배로 증가했으며, 이는 국내 기술력 덕분이라고 밝혔다.

이미지 확대 12일 이란 수도 테헤란의 한 가판대에 ‘곧 복수가 온다’라는 제목이 실린 이란 일간지 자메잠이 놓여 있다. 테헤란 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 12일 이란 수도 테헤란의 한 가판대에 ‘곧 복수가 온다’라는 제목이 실린 이란 일간지 자메잠이 놓여 있다. 테헤란 EPA 연합뉴스

국방부 장관 대행은 11일 자신의 소셜미디어 엑스(X)를 통해 이란 의원들과의 합동 회담에서 했던 발언을 언급했다.

이미지 확대 12일 이란 테헤란의 이맘 후세인 광장에서 한 남성이 이란 미사일 모형과 이란 국기를 지나 걷고 있다. 테헤란 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 12일 이란 테헤란의 이맘 후세인 광장에서 한 남성이 이란 미사일 모형과 이란 국기를 지나 걷고 있다. 테헤란 로이터 연합뉴스

샤헤드-136 드론은 대당 가격이 2~5만(약 3000~7500만원)으로 추정되며 약 2500㎞의 사거리를 갖춘 데다 만약 격추되더라도 조종사가 사망하지 않는다.

제트 엔진으로 보완했다.

한편 이란은 호르무즈 해협을 지나는 상선을 공격한 데 따른 미국의 공습에 요르단·쿠웨이트·바레인·카타르·오만 등 인근 중동 국가들의 미군 기지를 겨냥해 무차별 반격을 퍼부었다.

세줄 요약 이란 지도부는 미국의 추가 공습 이후에도 휴전과 무관하게 전쟁 상태가 계속된다고 강조했다. 국방부 장관 대행은 전쟁 기간 드론 생산 능력이 3배로 늘었고, 이는 국내 기술력과 첨단 투자 덕분이라고 밝혔다. 이란은 미군 기지를 겨냥한 반격도 이어갔다. 미국 추가 공습 뒤 이란, 전쟁 상태 재강조

국방부, 전쟁 기간 드론 생산 3배 증가 발표

미군 기지·호르무즈 해협 둘러싼 공방 지속

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이란 반관영 타스님통신은 12일모즈타바 하메네이야히야 라힘 사파비 소장은 “이란이 여전히 전시 상태에 있으며 모든 국가 기관은 필요한 수준의 대비 태세를 유지해야 한다”고 말했다.그는 “미국과 이스라엘의 이란 군사 공격과 이슬람 혁명 지도자 암살은 적의 최대 전략적 실수”라고 규정하며 “침략은 목표 달성에 실패했을 뿐만 아니라 이란 국민의 민족적 단결과 연대를 강화시켰다”고 덧붙였다.한편그는 “국회 국가안보위원회와의 합동회의에서 최근 전쟁은 이란의 엘리트층과 첨단 기술 투자가 국가 방위력의 가장 중요한 기둥임을 입증했다”고 강조했다.이어 “전쟁이 한창일 때에도 방산 생산은 중단 없이 계속되었을 뿐만 아니라, 드론 생산 능력도 세 배로 증가했다”라고 설명했다.이란은 2월말 발발한 전쟁 4개월 만에 드론 생산속도를 3배나 높였다고 종전 MOU가 체결 25일만에 휴지조각이 될 상황에서 발표한 것이다.이란 혁명수비대는 샤헤드-136과 후속 모델인 제트 엔진이 장착된 샤헤드-238 드론을 전쟁 이전에 월 200대 생산하는 것으로 추정됐다.국방장관 대행의 주장대로 생산 능력이 3배 늘어났다면 월 600대 이상의 드론을 생산한다는 의미로 여기에는 러시아가 생산하는 게란-2 드론 물량은 포함되지 않았다.최신형 샤헤드-238 드론은 비행 속도가 느려 전파 교란에 취약했던 기존 모델의 약점을특히 지형 윤곽을 파악하는 전자광학 종말 유도 장치가 추가되어 최종 접근 단계에서 정확성을 높였다.이란은 호르무즈 해협을 마주 보고 있는 오만의 남쪽 해역을 개방하자는 제안을 사실상 거부하며 미사일 공격을 감행했다.반면 미군 중부사령부는 호르무즈 해협은 여전히 열려있고 이란이 통제권을 행사하지 않는다고 강조했다.