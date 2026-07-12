“호텔 문 닫히자 햄스터 20마리 잔혹하게”…日 고교 직원·19세女 ‘엽기 행각’ 덜미

세줄 요약 일본 이와테현에서 고교 직원과 19세 여성이 호텔에서 햄스터 20여 마리를 죽이고 영상을 촬영한 혐의로 체포됐다. 두 사람은 SNS로 범행 날짜와 시간을 미리 주고받으며 계획적으로 움직인 것으로 조사됐고, 경찰은 동물학대 제보를 받고 수사에 착수했다. 호텔서 햄스터 20여 마리 학대·촬영 혐의

고교 직원과 19세 여성, SNS로 범행 모의

동물학대 제보로 수사 착수, 체포로 이어짐

이미지 확대 햄스터 사진. 기사 내용과 직접적인 관련 없음. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 햄스터 사진. 기사 내용과 직접적인 관련 없음. 123rf

일본에서 햄스터 20여 마리를 죽이고 그 장면을 영상으로 촬영한 남녀가 경찰에 덜미를 잡혔다. 이들은 소셜미디어(SNS)를 통해 범행 일시를 미리 모의하는 등 계획적으로 행동했던 것으로 밝혀졌다.

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12일 산케이신문과 재팬투데이 등 현지 매체에 따르면 일본 이와테현 다키자와시 경찰은 미야코수산고등학교 직원인 36세 남성과 19세 무직 여성을 동물복지관리법 위반 혐의로 체포했다.이들은 지난 2월 중순 이와테현의 한 호텔에서 햄스터 20여 마리를 죽이고 이 과정을 영상으로 직접 촬영한 혐의를 받고 있다.경찰 조사 결과 두 사람은 SNS로 범행 날짜와 시간 등 구체적인 계획을 미리 주고받은 것으로 드러났다. 이번 수사는 올해 초 해당 남성이 동물을 학대하고 있다는 제보가 경찰에 접수되면서 시작됐다.피의자 남성은 2022년 4월부터 미야코수산고등학교 훈련선인 ‘리아스마루호’에서 학생과 교직원의 급식을 담당해 온 직원으로 확인됐다. 학교 측은 지난달 2일 경찰로부터 사건을 통보받은 직후 이 남성을 선박 근무에서 배제했다고 전했다.