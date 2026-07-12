방중 북한 총리 ‘광폭 행보’…6·25 유물에 지하철 살펴

자동 군사개입 보장 북중조약 65주년

박태성 북한 내각 총리 10~12일 방중

이미지 확대 중국을 공식 방문 중인 박태성 북한 내각 총리가 12일 베이징 철도 교통 지휘 센터를 방문해 설명을 듣고 있다. 중국 중앙(CC)TV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국을 공식 방문 중인 박태성 북한 내각 총리가 12일 베이징 철도 교통 지휘 센터를 방문해 설명을 듣고 있다. 중국 중앙(CC)TV 캡처

중국을 공식 방문 중인 박태성 북한 내각 총리는 중국 지도부와 연쇄 회담에 이어

12일 중국공산당 역사전시관과 베이징시 도시철도 관제센터를 방문했다.

중국중앙(CC)TV는 이날

박 총리가 북한 대표단을 이끌고 공산당 역사전시관을 찾아 항미원조전쟁(한국전쟁의 중국식 표현) 당시 사용된 무기와 지원군의 군복 등 전시물을 둘러봤다고 전했다.

박 총리는 전시관에 마련된 체험 시설에서 중국의 현대화 과정을 둘러봤고, 공산당이 인민의 더 나은 삶을 실현하기 위해 기울여 온 노력을 높이 평가했다고 CCTV는 설명했다.

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그는 이어 베이징시 도시철도 관제센터를 찾아 지하철 운영 시스템을 시찰했다.

박 총리는

방중 첫날 시진핑 중국 국가주석을 예방한 데 이어, 11일에는 리창 총리·자오러지 전국인민대표대회 상무위원장·차이치 공산당 정치국 상무위원 등 최고위 인사들을 잇달아 만났다.

리 총리와 회담 전 박 총리를 단장으로 하는 북한 당 및 정부를 환영하는 행사도 열렸다.





환영식에서는 양국 국가가 연주됐으며 박 총리는 리 총리와 함께 중국군 명예위병대를 사열했다.

북중 우호조약은 1961년 7월 11일 베이징에서 김일성 당시 북한 내각 수상과 저우언라이 중국 총리가 서명한 조약이다.

세줄 요약 박태성 북한 내각 총리가 중국을 공식 방문해 시진핑 주석과 리창 총리 등 최고위 인사들을 잇달아 만났다. 그는 공산당 역사전시관에서 한국전쟁 관련 유물을 살피고, 베이징 지하철 관제센터를 찾아 운영 체계도 시찰하며 북중 협력 강화를 부각했다. 북중 우호조약 65주년 맞아 방중 행보 강화

시진핑·리창 등 중국 최고위 인사 연쇄 회담

역사전시관·지하철 관제센터 시찰로 밀착 과시

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중국과 북한이 서로 무력 지원을 약속한 ‘자동 군사개입’ 조항을 담은 북중 우호조약 65주년을 맞아 양국 밀착을 강화하고 있다.지난 10일부터이번 박 총리의 방중 행보에 대해서는 전통적 우정을 이어가며 새로운 시대에 전략적 협력을 심화시키고 있다고 평가했다.CCTV는 “박 총리가 종종 멈춰 서서 유물과 사진을 응시했다”며 “민족 독립과 해방을 위해 투쟁하던 시기에 중조(중국과 북한) 양국 인민은 어깨를 나란히 하고 싸웠으며, 피로 맺어진 깊은 우정을 쌓았다”고 강조했다.CCTV는 박 총리가 환승 방식과 노선망 운영 등에 대해 세부적으로 질문하며 중국의 도시철도 건설과 현대적 운영 체계를 자세히 살펴봤다고 전했다.조약에는 어느 한쪽이 외부의 무력 침공을 받을 경우 상대방이 군사적 지원을 제공하도록 하는 ‘자동 군사개입’ 조항이 포함돼 있어 북중 동맹의 핵심 근거로 여겨진다.