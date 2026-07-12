“패트리엇 노하우 교환하고 싶다”…젤렌스키日미쓰비시에 러브콜

세줄 요약 미국이 우크라이나 내 패트리엇 생산을 허용한 가운데 젤렌스키 대통령이 일본 미쓰비시중공업에 협력을 요청했다. 라이선스 취득 뒤 생산 체제를 구축한 사례로 꼽으며 노하우 교환을 원했고, 실제 협력에는 일본 정부 승인도 필요하다. 미국, 우크라이나 패트리엇 생산 허용

젤렌스키, 미쓰비시에 노하우 교환 제안

일본 정부 승인 여부가 협력 관건

이미지 확대 패트리엇 지대공 방어미사일. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 패트리엇 지대공 방어미사일. 서울신문DB

미쓰비시중공업은 미국으로부터 패트리엇 미사일 생산 라이선스를 받은 몇 안 되는 해외 기업 중 하나다.





러시아의 전면 침공 이후 탄도미사일 공격에 시달려온 우크라이나는 미국과 유럽으로부터 패트리엇 미사일을 지원받아 왔다. 그러나 요격미사일 부족이 심각해지면서 자국 내 생산 방안을 추진하고 있다.

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미국이 패트리엇(PAC-3) 요격미사일의 우크라이나 내 생산을 허용하기로 한 가운데 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 일본 미쓰비시중공업의 ‘생산 노하우’에 러브콜을 보냈다.12일 아사히신문 등 일본 언론에 따르면 젤렌스키 대통령은 지난 9일(현지시간) 기자들과 만나 미쓰비시중공업에 대해 “라이선스 취득 이후 생산 체제를 어떻게 구축해야 하는지를 보여주는 가장 유력한 사례”라고 평가했다.이어 “그들과 우크라이나에서 만날 수 있다면 감사하겠다. 전문 지식과 노하우를 교환하고 싶다. 일본 측의 의향에 달려 있다”고 말했다. 실제 협력이 이뤄지려면 일본 정부의 승인이 필요할 것으로 보인다.패트리엇은 러시아가 키이우 등 우크라이나 후방 도심 공격에 사용하는 탄도미사일을 요격할 수 있는 몇 안 되는 방공 체계 가운데 하나로 꼽힌다.니혼게이자이신문은 우크라이나가 패트리엇 생산의 선행 사례인 일본이나 독일과 협력할 경우 예상보다 빠르게 생산 체제를 구축할 가능성이 있다고 전망했다.미쓰비시중공업은 미국 록히드마틴의 라이선스를 받아 2008회계연도부터 일본에서 PAC-3 미사일 생산에 나섰다. 2024년 기준 연간 생산량은 약 30발로 알려졌다.