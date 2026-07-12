이란, 호르무즈 해협 재봉쇄…美는 추가 공습

세줄 요약 이란 혁명수비대가 외세의 간섭과 경고 무시를 이유로 호르무즈 해협을 전면 봉쇄하겠다고 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 휴전 종료를 선언했고, 미군은 해협을 통과하던 선박 공격에 맞서 추가 공습을 실시했다. 양측의 군사적 긴장이 다시 고조됐다. 호르무즈 해협 전면 봉쇄 선언

트럼프 휴전 종료 발표와 긴장 재점화

미군, 선박 공격 대응 추가 공습

이미지 확대 Thailand Sailors 중동전쟁이 한창이던 지난 3월 호르무즈 해협을 지나던 중 공격을 받은 태국 국적 화물선 ‘마유리 나리’. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 Thailand Sailors 중동전쟁이 한창이던 지난 3월 호르무즈 해협을 지나던 중 공격을 받은 태국 국적 화물선 ‘마유리 나리’. AP 연합뉴스

이란 이슬람혁명수비대는 12일(현지시간) 성명에서

“외세의 간섭과 호르무즈 해협 항로의 불법적 지정에 대해 단호히 대응하고 통항량 증가 흐름이 차질을 빚을 것이라고 사전에 발표했다”며 “그런데도 불과 몇시간 전 이런 경고가 무시됐고 외세의 선동으로 여러 선박이 승인되지 않은 항로로 통항을 시도했다”고 밝혔다.

혁명수비대는 자신들이 승인하지 않은 항로를 지나려던 선박 1척에 대해서는 경고사격을 가해 항행을 멈추도록 했다고 밝혔다.

트루스소셜에 “이란 이슬람 공화국이 우리에게 ‘대화’를 계속해달라고 요청했다”며 “우리는 이에 동의했으나, 미국은 이란 측에 휴전이 종료됐다고 단호하게 밝혔다”고 적었다.

이들은

“자신들이 원인을 제공한 이번 사건을 빌미로 적이 실수를 범하거나 우리를 향해 새로운 침략을 감행하면 강력히 대응하고 역내 적의 새로운 기지들이 표적이 될 것”이라며 “이런 개입의 결과에 대한 책임은 미국, 시온주의자(이스라엘) 적들과 이런 위협을 위해 기지를 제공한 국가들에 있다”고 경고했다.

미 중부사령부는 이란이 호르무즈 해협을 통과하던 선박을 추가로 공격한 것에 대응해 공습을 단행했다고 같은 날 밝혔다. 중부사령부는 최고사령관의 지시에 따라 작전을 수행했다고 부연했다.

미국과 이란은 종전 양해각서(MOU)를 체결했지만,

이란이 지난 7일 호르무즈 해협을 지나는 민간 유조선을 공격하자, 미국이 이에 대응한 공습을 단행하며 무력 충돌이 재개됐다. 미국은 최근 공습에서 이란

남부 부셰르 원자력 발전소 주변부 등도 타격한 것으로 알려졌다.

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 종료를 선언하고 이란이 호르무즈 해협 재봉쇄를 공식화했다. 미군은 호르무즈 해협에서 추가 공습을 단행했다.이어 “이들 선박에 항로를 수정해 승인된 항로로 이동하라고 경고했으나 무시했다”며 “외세의 불법 개입으로 인한 불안정이 발생했으므로 호르무즈 해협은 추후 공지 때까지, 그리고 역내 미국 개입이 종료될 때까지 전면 봉쇄한다”고 했다.이같은 조치는 앞서 지난 10일 트럼프 대통령이 소셜미디어를 통해 휴전을 끝났다고 밝힌 이후 나왔다. 트럼프 대통령은혁명수비대는 호르무즈 해협에서 추가적인 공습이 있을 수 있다며 그 책임을 미국과 이스라엘에 돌렸다.미군은 이란의 대응에 추가 공습으로 대응했다.