숨겨둔 400억 현금·74㎏ 금괴 우르르…부패 척결 인니 ‘스타 검사’의 두 얼굴

세줄 요약 인도네시아에서 대형 부패 수사를 이끌던 최고위직 검사가 비리 수사 대상이 됐다. 경찰은 자택과 카페, 환전소 등 13곳을 압수수색해 400억원대 현금과 74㎏ 금괴를 찾아냈고, 검사는 결국 사직했다. 대형 부패 수사 주도하던 스타 검사 비리 연루

자택·카페·환전소 13곳 압수수색, 금고 발견

400억원 현금·74㎏ 금괴 적발 뒤 사직 처리

이미지 확대 인도네시아 페브리 아드리안샤 특수범죄수사부 차장검사. 자카르타글로브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인도네시아 페브리 아드리안샤 특수범죄수사부 차장검사. 자카르타글로브 캡처

인도네시아에서 대형 부패 사건 수사를 주도해온 최고위직 검사가 하루아침에 비리 수사 대상으로 전락했다. 경찰이 그의 비밀 금고에서 400억원 상당의 현금다발과 7

찾아내자 해당 검사는 결국 자리에서 물러나며 현지 사회에 파장을 일으켰다.

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4㎏에 달하는금괴를11일(현지시간) 자카르타글로브, 템포 등 현지 매체에 따르면 인도네시아 검찰총장실은 이날 페브리 아드리안샤 특수범죄수사부 차장검사의 사직서를 수리했다고 발표했다.검찰은 이번 사퇴가 경찰 수사의 공정성과 독립성을 보장하기 위한 결정이라고 설명했다.경찰은 지난 8일부터 페브리 검사의 자택과 그가 자주 찾던 고급 카페, 환전소 등 13곳을 전방위로 압수수색했다.이 과정에서 숨겨진 대형 금고와 가방들이 잇따라 드러났다.특히 한 카페에서는 벽면 진열장 뒤에 교묘하게 숨겨놓은 2m 크기의 철제 금고가 발견됐다.수사단이 자카르타에서 압수한 현금 670억 루피아(약 56억원)에 더해, 센툴 자택에서만 4760억 루피아(약 397억원)의 현금과 74㎏에 달하는 금괴가 추가로 나왔다.그동안 대형 국영기업 비리 수사를 주도하며 ‘스타 검사’로 명성을 떨쳤던 페브리 검사는 전날 자카르타 근교 센툴의 호화 주택이 본인 소유라고 인정하면서도, 그 안에서 발견된 자산에 대해서는 굳게 입을 닫았다.이번 사건은 국영 전력회사의 석탄 조달 비리와 대형 보험사 금융 사기 등 고위층이 연루된 대규모 자금 세탁 과정을 추적하는 과정에서 드러났다.현재 국가 반부패위원회(KPK)와 경찰 합동수사팀은 압수된 자산의 정확한 출처를 확인하는 데 수사력을 모으고 있다.