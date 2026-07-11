비행 중 깨진 창문에 빨려나간 남성…“아내가 다리 붙잡아” 아찔했던 상황

유럽 라이언에어 항공기 비행 중 창문 파손

남성 승객 신체 일부 빨려나가…무사 구조

이미지 확대 그리스 테살로니키에서 출발해 독일 메밍겐으로 향하던 유럽 최대 저가항공사 라이언에어 소속 항공기의 창문이 비행 중 파손돼 61세 세르비아인 남성(사진 왼쪽)의 신체 일부가 창밖으로 빨려 나가는 아찔한 상황이 발생했다. 그리스 라디오 ‘RTHESS’ 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 그리스 테살로니키에서 출발해 독일 메밍겐으로 향하던 유럽 최대 저가항공사 라이언에어 소속 항공기의 창문이 비행 중 파손돼 61세 세르비아인 남성(사진 왼쪽)의 신체 일부가 창밖으로 빨려 나가는 아찔한 상황이 발생했다. 그리스 라디오 ‘RTHESS’ 인스타그램 캡처

창문이 깨진 원인은 아직 불분명하다. 그리스 매체들은 항공기 엔진에서 떨어져 나온 파편이 창문을 파손한 것으로 보인다고 보도했다.

세줄 요약 그리스 테살로니키발 독일행 라이언에어 여객기에서 비행 중 승객석 창문이 이탈해 61세 세르비아인 남성이 어깨까지 창밖으로 빨려 나가는 사고가 발생했다. 안전벨트를 풀지 않아 주변 승객과 아내의 도움으로 구조됐고, 현재는 마찰 화상 치료를 받고 있다. 비행 중 창문 이탈, 남성 창밖으로 빨려 나감

아내와 승객들 구조, 안전벨트가 생명 지킴

기체 급강하·회항, 원인 조사 착수

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유럽 저가항공 소속 여객기가 비행 중 창문이 깨지면서 승객의 몸이 창밖으로 빨려 나가는 사고가 발생했다.10일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 이날 그리스 테살로니키에서 출발해 독일 메밍겐으로 향하던 유럽 최대 저가항공사 라이언에어 소속 항공기의 창문이 비행 중 파손됐다.라이언에어는 이날 성명을 내고 “해당 항공편은 비행 중 승객석 창문이 이탈해 테살로니키로 회항했다”고 밝혔다.창문이 떨어져 나가면서 61세 세르비아인 남성의 신체 일부가 창밖으로 빨려 나가는 아찔한 상황이 발생했다.남성은 어깨 부위까지 창밖으로 빨려 나갔지만, 다행히 안전벨트를 풀지 않은 상태여서 주변 승객들에게 무사히 구조된 것으로 전해졌다. 그의 아내는 약 5분간 남편의 다리를 붙잡고 있었다고 한다.당시 비행기에 탑승해 있던 한 승객은 “갑자기 타이어 터지는 소리가 났고 기내 기압이 내려갔다는 것을 느꼈다”며 “한 승객의 머리와 어깨가 창문 밖으로 나가 있었다”고 전했다.해당 남성은 현재 그리스에 있는 병원에서 마찰 화상으로 치료를 받고 있다. 병원 관계자는 “그는 충격을 받은 상태이지만, 의식은 있다”고 설명했다.항공 추적 데이터에 따르면 해당 여객기는 이륙 후 약 10분간 비행하던 중 9000피트(약 2700m) 아래로 급강하했다. 승객들은 현지 언론에 “폭발음 같은 소리를 들었다”고 말했다.미국 연방항공청(FAA)에 따르면 사고가 난 여객기는 보잉 737 MAX 이전 세대 모델인 737 NG 기종이다.보잉 측은 이번 사고가 발생한 영공의 관할 국가인 북마케도니아가 주도하는 조사에 협조하고 있다며 “우리는 고객사인 라이언에어와 계속 연락을 취하며 지원을 이어가고 있다”고 밝혔다.