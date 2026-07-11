“푸틴, 각오하라” 패트리엇보다 무서운 카드…젤렌스키, 결국 ‘종심타격 지휘부’까지 만들었다 [배틀라인]

젤렌스키, 러 종심타격 지휘부 신설

에너지 인프라 ‘장거리 제재’ 상설화

패트리엇 생산 면허 합의로 ‘버티기’

이미지 확대 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아 후방에 대한 장거리 타격을 전담할 특별 지휘부를 군 내부에 설치한다. 젤렌스키 대통령은 10일(현지시간) 영상 연설에서 “러시아를 상대로 장거리로, 사실상 전역에 영향을 미칠 특별 지휘부를 군에 설치하는 대통령령에 서명했다”고 밝혔다. 사진은 앞서 그가 장거리 드론을 동원해 러시아 에너지 인프라를 타격했다며 공개한 영상 일부. 2026.7.10 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아 후방에 대한 장거리 타격을 전담할 특별 지휘부를 군 내부에 설치한다. 젤렌스키 대통령은 10일(현지시간) 영상 연설에서 “러시아를 상대로 장거리로, 사실상 전역에 영향을 미칠 특별 지휘부를 군에 설치하는 대통령령에 서명했다”고 밝혔다. 사진은 앞서 그가 장거리 드론을 동원해 러시아 에너지 인프라를 타격했다며 공개한 영상 일부. 2026.7.10 텔레그램

앞서 젤렌스키 대통령은 9일 텔레그램을 통해 우크라이나 보안국(SBU)이 러시아 남부 스타브로폴과 모스크바 북서쪽 트베리의 석유 저장시설을 공격했다고 밝힌 바 있다. 우크라이나군은 예비 연료 저장시설과 바시키르공화국 우파의 원유 펌프장, 로스토프 지역 석유 선적 터미널도 타격했다고 주장했다.

러시아 방공망도 시험대에 올랐다.

젤렌스키 대통령은 이 같은 공세를 이틀 연속 “장거리 제재”

라고 일컬었다. 러시아 에너지 인프라를 장거리 드론의 핵심 표적으로 삼겠다는 선언이다.

젤렌스키 대통령은 장거리 종심타격 지휘부와 함께 ‘통합신속대응군’을 창설하는 대통령령에도 서명했다. 기존 강습부대에 무인체계와 포병 전력을 결합한 새로운 전력부문을 만들겠다는 것이다. 창설 작업은 제8공수강습군단장인 드미트로 볼로신 준장이 맡는다.

실제 생산까지는 시간이 걸린다. 생산시설 구축과 공급망 확보, 업체 간 계약 등 넘어야 할 절차가 적지 않다. 당분간은 미국과 유럽에서 생산한 완성품 지원이 우선될 것으로 보인다.

세줄 요약 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아 후방을 겨냥한 장거리 타격 전담 지휘부를 만들고, 드론 공세를 군의 상설 임무로 격상했다. 러시아 정유시설과 저장고를 잇따라 겨냥하며 에너지 인프라를 압박하고, 방공과 공격 전력을 함께 재편하는 흐름이다. 장거리 타격 전담 종심지휘부 신설 발표

러시아 정유시설·저장고 연속 타격 확대

방공과 공격 전력 동시 재편 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아 후방을 겨냥한 장거리 타격을 전담할 특별 지휘부를 군 내부에 설치한다. 러시아 에너지 시설 공세를 ‘장거리 제재’라고 규정한 데 이어 이를 전담할 군 조직까지 신설하면서 장거리 드론전도 새로운 단계에 들어섰다.젤렌스키 대통령은 10일(현지시간) 영상 연설에서 “러시아를 상대로 장거리로, 사실상 전역에 영향을 미칠 특별 지휘부를 설치하는 대통령령에 서명했다”고 밝혔다.그는 “가용 자원의 100%를 러시아의 전쟁 수행 능력을 더욱 약화하는 데 집중해야 한다”고 강조하면서 장거리 타격을 전담할 지휘관도 별도로 임명하겠다고 말했다. 새 지휘부의 명칭과 구체적인 편제는 아직 공개되지 않았다.이번 발표는 러시아 후방 공습을 개별 부대의 일회성 작전이 아니라 군의 상설 임무로 전환하려는 조치다.이튿날에는 우크라이나 드론이 약 2500㎞ 떨어진 서시베리아 옴스크 정유공장까지 날아갔다며 “이제 우크라이나 무기가 닿지 않는 러시아 정유공장은 없다”고 말했다.우크라이나가 공개한 공격 지점을 보면 그 범위는 러시아 남부와 서부를 넘어 서시베리아까지 넓어졌다. 러시아 내륙도 더는 안전지대가 아니라는 점이 드러났다.그동안 러시아는 우크라이나 드론의 사거리를 감안해 국경 인근과 수도권, 주요 군사시설을 중심으로 방공망을 운용해 왔다. 그러나 옴스크 정유공장까지 공격을 받으면서 기존 방어 방식만으로는 대응하기 어렵다는 지적이 나온다.다음 공격 목표를 예측하기 어려운 만큼 제한된 방공자원을 어디에 배치할지가 새로운 부담이 됐다. 러시아 입장에서는 정유시설과 저장고, 군수시설, 주요 도시를 동시에 방어해야 하는 반면 우크라이나는 상대적으로 적은 전력으로 러시아 방공망을 여러 방향으로 분산시키려는 전략이다.정유시설 한 곳이 멈춘다고 전쟁이 흔들리지는 않지만 같은 공격이 반복되면 군수 보급과 연료 공급, 석유제품 수출이 동시에 압박을 받는다. 우크라이나가 개별 시설보다 에너지망 전체를 겨냥하는 이유다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나의 장거리 공세를 평가절하하고 있다. 그는 지난 8일 각료회의에서 “적의 목적은 사회에 긴장감을 조성하는 것”이라며 “러시아 에너지 시스템의 회복력은 매우 강하다”고 주장했다.하지만 공습이 이어지면서 러시아 연료시장에도 이상 징후가 나타나고 있다. 로이터는 대형 정유시설 가동 중단 여파로 러시아의 휘발유 생산이 계절 평균 수요의 약 65% 수준까지 떨어졌다고 보도했다. 러시아 정부는 디젤 수출을 이달 말까지 금지하고 벨라루스와 인도 등에서 연료 수입을 늘리고 있다.후방 방어 강화도 추진하고 있다. 젤렌스키 대통령은 미국과 패트리엇 요격미사일 생산 면허에 정치적으로 합의했다고 밝혔다. 조만간 공급받을 물량에는 최신 PAC-3 요격탄이 포함될 것이라고도 설명했다. 물론다만 패트리엇은 러시아 석유시설을 공격하는 무기가 아니다. 탄도·순항미사일로부터 우크라이나의 드론 생산시설과 전력망을 보호하는 방어체계다. 장거리 드론 작전을 뒷받침하는 핵심 방공전력이다.이에 우크라이나는 장거리 타격은 별도 지휘부에 맡기고, 전선에는 통합신속대응군을, 후방에는 패트리엇을 중심으로 한 방공망을 보강하는 방향으로 군 조직을 재편하고 있다.전선에서는 병력과 포병이 맞붙는다. 후방에서는 공장과 정유시설, 발전소가 또 다른 전장이 됐다. 장거리 종심타격 지휘부는 러시아 후방 공세를 군의 상설 임무로 운용하겠다는 우크라이나의 구상을 조직으로 옮긴 첫 시도다.