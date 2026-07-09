트럼프 또 ‘말실수’…이번엔 “일본 이슬람공화국”

세줄 요약 트럼프 대통령이 튀르키예에서 이란을 ‘일본 이슬람공화국’이라 잘못 부르고, 젤렌스키 대통령을 푸틴으로 혼동하는 등 연이은 말실수를 했다. 하메네이를 호메이니로 잘못 말한 데다 과거 그린란드를 아이슬란드로 부른 전례까지 있어 건강 이상 논란이 다시 제기됐다. 이란을 일본 이슬람공화국으로 오기

젤렌스키를 푸틴으로 혼동한 발언

잇단 말실수에 건강 이상 논란 재점화

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열린 나토 정상회의에서 기자회견을 위해 도착하고 있다. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열린 나토 정상회의에서 기자회견을 위해 도착하고 있다. EPA 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 방문 중인 튀르키예에서 이란을 ‘일본(재팬) 이슬람공화국’이라고 잘못 언급했다. 일본을 이란과 혼동한 이유는 알려지지 않았다.

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9일 교도통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 지난 2월 말 대이란 공격 당시 주변 해역을 항행하던 미 항공모함 에이브러햄 링컨호가 111발의 미사일 공격을 받았지만 모두 요격했다고 설명하는 과정에서 이란을 정식 국명인 ‘이란 이슬람공화국’으로 부르지 않고 ‘일본 이슬람공화국’이라고 잘못 말했다. 이 발언은 나토(NATO) 정상회의에서 기자들에게 설명하던 중 나왔다.그는 같은 날 볼로디미르 젤렌스키 대통령과 회담을 하던 중 젤렌스키 대통령을 가리키며 기자들에게 “푸틴 대통령에게 질문이 있느냐”고 묻기도 했다. 기자들이 젤렌스키 대통령과 푸틴 러시아 대통령을 혼동한 것 아니냐고 지적하자 트럼프 대통령은 “그에게 무엇을 묻고 싶은 거냐. 그 질문을 그에게 할 생각”이라고 해명했다. 그는 이란 전 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 장례식을 언급하면서 하메네이를 ‘호메이니’로 잘못 말하기도 했다.트럼프 대통령의 국가명 혼동은 이번이 처음은 아니다. 그는 지난 1월 스위스 다보스에서 열린 행사에서도 덴마크 자치령인 그린란드를 여러 차례 아이슬란드라고 잘못 언급한 바 있다.잇따른 말실수를 두고 일각에서는 고령에 따른 건강 이상 가능성도 제기된다. 다만 백악관은 지난 5월 정기 건강검진 결과 트럼프 대통령이 “극히 양호한 건강 상태를 유지하고 있다”며 함께 실시한 인지기능 검사에서도 30점 만점에 30점을 받았다고 설명한 바 있다.