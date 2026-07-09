“콜라보 아니었어?” 세븐일레븐, 나이키 고소…“로고 모방 디자인”

세줄 요약 세븐일레븐이 나이키의 신형 에어 맥스 95가 40년 넘게 써온 로고의 주황·녹색·빨강 조합을 혼동되게 모방했다며 소송을 냈다. 소비자들이 협업으로 오해할 수 있다며 출시 중단과 회수, 배상도 요구했다. 세븐일레븐, 나이키 상표권 침해 소송 제기

에어 맥스 95 색 조합, 로고 모방 주장

판매 중단·회수·배상·홍보 금지 요청

이미지 확대 편의점 브랜드 세븐일레븐이 나이키가 오는 11일 출시 예정인 신형 ‘에어 맥스 95’가 자사 로고 등 상표권을 침해했다며 소송을 냈다. 세븐일레븐 홈페이지·엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 편의점 브랜드 세븐일레븐이 나이키가 오는 11일 출시 예정인 신형 ‘에어 맥스 95’가 자사 로고 등 상표권을 침해했다며 소송을 냈다. 세븐일레븐 홈페이지·엑스(X) 캡처

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세계 최초의 편의점 브랜드인 세븐일레븐이 나이키를 고소했다.나이키가 출시 예정인 신제품 운동화 디자인이 세븐일레븐의 로고 디자인을 베꼈다는 상표권 침해 소송이다.야후파이낸스 등에 따르면 세븐일레븐은 최근 나이키를 상대로 신형 ‘에어 맥스 95’의 디자인이 자사의 상표권을 침해했다며 판매 중단을 요구했다.세븐일레븐은 신형 에어 맥스 95의 디자인이 40년 넘게 사용해 온 자사 로고의 주황, 녹색, 빨강 조합을 “혼동을 일으키는 방식으로 모방했다”고 주장했다. 이러한 무단 도용과 복제가 소비자에게 혼란을 야기하고 있다는 것이다. 이로 인해 소비자들이 나이키가 세븐일레븐과 제휴나 협업 관계를 맺고 있다고 오해하게 만든다고 덧붙였다.이어 신형 에어 맥스 95의 출시 예정일인 7월 11일이 공교롭게도 세븐일레븐의 연례 행사일인 ‘세븐일레븐 데이’와 겹친다는 점도 나이키가 의도했을 가능성으로 지목했다.또한 일부 제품 페이지와 언론 매체에서 해당 제품을 ‘세븐일레븐 신발’이라고 언급하거나 ‘세븐일레븐에서 영감을 얻었다’고 묘사하는 등 혼란을 야기하고 있다고 강조했다.그러면서 신형 에어 맥스 95의 회수 및 폐기와 판매 수익금 반환 및 배상, 제품 판매와 홍보를 영구적으로 금지할 것을 법원에 요청했다.미국 연방 법원 기록에 따르면 나이키 측은 지난 6일 소장을 송달받았으며 심리 기일은 아직 정해지지 않았다.세븐일레븐은 1927년 미국 텍사스주 댈러스에서 설립된 세계 최초의 편의점 브랜드다. 이후 경영난으로 일본 기업에 인수됐으며, 현재는 일본계 지주회사 세븐＆아이 홀딩스를 모기업으로 두고 있다. 국내에서는 롯데그룹 계열사인 코리아세븐이 세븐일레븐을 운영하고 있다.