“이게 어딜봐서 루이비통 로고냐” 23억 물게된 밀크티 업체…中서 집단 반발

세줄 요약 중국 밀크티 브랜드 몰리차가 루이비통의 상징 문양을 무단으로 닮게 써서 23억원 배상 판결을 받았다. 법원은 17차례 상표 등록 거절 뒤에도 로고를 계속 사용한 점을 고의적 침해로 봤고, 중국 누리꾼들은 명품의 횡포라며 업체를 두둔했다. 루이비통 유사 로고 사용, 23억원 배상 판결

17차례 상표 거절 뒤에도 로고 사용 지속

중국 SNS, 명품 횡포라며 몰리차 두둔

이미지 확대 중국 밀크티 브랜드 몰리차(왼쪽)와 명품 브랜드 루이비통의 로고. 각 사 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 밀크티 브랜드 몰리차(왼쪽)와 명품 브랜드 루이비통의 로고. 각 사 홈페이지 캡처

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중국 밀크티 브랜드 ‘몰리차’(Molly Tea)가 세계적인 명품 브랜드 루이비통 로고를 무단으로 베낀 혐의로 법원으로부터 20억원이 넘는 금액을 배상하라는 판결을 받았다. 현지 네티즌들은 명품 기업이 횡포를 부린다며 이 밀크티 업체를 두둔하고 나섰다.8일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 장쑤성 쑤저우중급인민법원은 최근 선전에 본사를 둔 밀크티 브랜드 몰리차에 상표권 침해 혐의로 1030만 위안(약 23억원)의 손해배상금을 루이비통에 지급하라고 판결했다.재판부는 몰리차의 로고가 루이비통의 상징인 ‘꽃잎 네 개’ 모노그램 문양과 매우 흡사하다고 지적했다.법원이 이같은 판결을 내린 이유는 몰리티의 상표권 침해에 고의성이 다분하다고 봤기 때문이다.몰리티는 2022년부터 중국 지식재산권국에 문제의 문양을 포함해 총 17차례 상표 등록을 신청했다. 그때마다 당국은 루이비통이 이미 등록한 상표라며 모두 거절했지만 몰리티는 이 경고를 무시하고 전 세계 2300개가 넘는 매장 인테리어에 해당 로고를 그대로 사용하며 공격적으로 사업을 확장했다.법원은 몰리티가 루이비통의 세계적인 인지도에 무단으로 편승하려는 ‘악의적인 의도’가 명백하다고 판단했다. 이에 몰리차는 항소할 뜻을 밝혔다.이번 판결 소식은 중국 소셜미디어(SNS)에서 4억회 넘는 조회수를 기록하며 화제가 됐다. ‘몰리차, 재판은 졌지만 민심은 얻었다’는 해시태그는 3000만회 이상 조회수를 올리며 관심을 끌었다.중국 소비자들은 한 잔에 15위안(약 3300원)짜리 밀크티를 파는 가게와 수백만원을 호가하는 명품 가방 브랜드가 도대체 무슨 경쟁 관계냐며 이해할 수 없다는 반응을 보였다.또 다른 누리꾼은 “전형적인 강자의 약자 괴롭히기”라고 꼬집었다.일부 누리꾼들은 루이비통의 모노그램 문양이 중국 전통 건축물 창틀이나 악기에서 흔히 볼 수 있는 길조의 상징 ‘보상화’ 무늬와 닮았다며 자국 브랜드를 옹호하기도 했다.