‘13세女 납치’ 최악 성폭행 터졌다…“남성 30명이 5일간 집단 강간” 인도 발칵

세줄 요약 인도 라자스탄주에서 13세 소녀가 릭샤 운전사에게 납치된 뒤 여러 호텔로 넘겨지며 30명 넘는 남성에게 집단 성폭행을 당한 사건이 드러났다. 경찰은 특별수사팀을 꾸려 14명을 체포했고, 범행에 쓰인 호텔 3곳을 철거하며 수사를 이어가고 있다. 13세 소녀 납치 뒤 호텔 전전하며 성폭행

30명 넘는 남성 가담, 강제 음주 진술

경찰 특별수사팀 가동, 14명 체포 및 철거

이미지 확대 지난달 18일 인도 라자스탄주 스리 강가나가르에서 13세 소녀가 남성 30여명에게 집단 성폭행 당하는 사건이 벌어졌다. 사진은 인도 경찰 모습(기사와 무관함). 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 18일 인도 라자스탄주 스리 강가나가르에서 13세 소녀가 남성 30여명에게 집단 성폭행 당하는 사건이 벌어졌다. 사진은 인도 경찰 모습(기사와 무관함). 연합뉴스

이미지 확대 사건에 연루된 호텔이 철거되는 모습. 유튜브 채널 ‘India Today’ 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 사건에 연루된 호텔이 철거되는 모습. 유튜브 채널 ‘India Today’ 보도화면 캡처

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인도에서 ‘또’ 미성년자 집단 성폭행 사건이 발생해 현지 시민들의 분노가 들끓고 있다.최근 타임스 오브 인디아, 인도 투데이 등에 따르면 지난달 18일 인도 라자스탄주 스리 강가나가르에서 13세 소녀가 실종되는 사건이 벌어졌다. 소녀의 어머니는 아이가 집에 돌아오지 않자 경찰에 실종 신고를 했고, 경찰은 수사 끝에 호텔에 감금돼 있던 소녀를 구출했다.경찰에 따르면 피해 소녀는 릭샤(Rickshaw, 인도의 대중교통 수단인 인력거)를 타고 귀가하던 도중 릭샤 운전사에게 납치됐다. 운전사는 호텔 주인에게 소녀를 팔았고, 호텔 주인은 다른 호텔 주인들과 공모해 소녀에게 매춘을 강요했다.소녀는 여러 호텔을 전전하며 집단 성폭행을 당했고, 무려 30명이 넘는 남성들이 범죄에 가담한 것으로 전해졌다. 소녀는 경찰 조사에서 “반복된 성폭행으로 고통스러울 때마다 강제로 술을 마셔야 했다”고 진술했다.한때 온라인상에서 피해자가 숨졌다는 루머가 퍼지기도 했으나, 소녀는 현재 가족의 보호 아래 병원 치료 중인 것으로 알려졌다. 또 온라인상에 여러 명의 남성들이 경찰에게 끌려가며 시민들에게 막대기로 폭행당하는 영상 역시 사건과 아무런 관련이 없는 것으로 밝혀졌다.당국은 현재 사안의 중대성을 감안해 특별수사팀을 구성했으며, 현재까지 14명의 용의자를 체포했다. 또 불법행위를 절대 용납하지 않겠다는 강력한 경고 메시지를 전하기 위해 성폭행 장소로 이용된 호텔 3곳을 전면 철거했다.경찰은 용의자들의 휴대전화에서 중요한 단서들을 확보했으며, 나머지 남성들의 신원을 파악하고 검거하기 위해 계속 수사 중이다. 하리샹카르 경찰서장은 “용의자들에게 내릴 수 있는 가장 엄중한 처벌을 내릴 것”이라고 밝혔다.이번 사건은 인도 사회 전역에 엄청난 공분을 불러일으키고 있다. 특히 스리 강가나가르 지역이 유명 관광지가 아닌데도 150개가 넘는 불법 호텔이 영업 중인 것으로 드러나면서 이러한 시설들을 즉각 폐쇄하라는 요구가 빗발치고 있다.인도의 대표 정당인 ‘인도 국민회의’ 역시 행정당국이 범죄를 예방하지 못했다고 시위를 벌이며 엄중한 조치를 촉구했다. 카란푸르 지역구의 루핀더 싱 쿤나르 의원은 관련 시위에 참석해 “이번 사건은 지역 경찰과 행정 당국의 명백한 치안 실패를 보여준 것”이라면서 “범인들에게 사형 선고가 내려져야 한다”고 목소리를 높였다. 국민회의 측은 즉각적인 조치가 취해지지 않으면 대규모 시위를 진행할 것이라고 경고하면서 관할 경찰서 소속 공무원들의 직위 해제도 요구했다.