‘일본 축구 에이스’ 미토마 교통사고…여성 전치 2주

세줄 요약 EPL 브라이턴에서 뛰는 일본 대표 미토마 가오루가 도쿄 이타바시구 교차로에서 자전거와 충돌하는 사고를 냈다. 자전거를 타던 48세 여성은 왼손에 전치 2주 부상을 입었고, 경찰은 두 차량이 모두 적색 신호였는지 조사 중이다. 도쿄 교차로서 미토마 차량과 자전거 충돌

48세 여성 왼손 전치 2주 부상

경찰, 적색 신호 진입 여부 조사

이미지 확대 스트레칭을 하고 있는 미토마 가오루. 도하 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스트레칭을 하고 있는 미토마 가오루. 도하 연합뉴스

이 사고로 자전거를 타고 있던 48세 여성이 병원으로 이송됐으며 왼손에 전치 2주의 부상을 입었다.

앞서 미토마의 매니지먼트사는 성명을 내고 “피해자와 관계자 여러분께 큰 불편과 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”며 “본인도 이번 사고를 매우 무겁게 받아들이고 있다”고 밝혔다. 미토마 본인은 다치지 않은 것으로 알려졌다.

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잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 활약 중인 일본 축구 국가대표 에이스 미토마 가오루(29)가 운전하던 차량이 교차로에서 자전거와 충돌해 자전거 운전자가 다쳤다.9일 교도통신, 아사히신문에 따르면 전날 오전 8시 45분쯤 도쿄도 이타바시구의 한 교차로에서 미토마가 운전하던 승용차와 자전거가 충돌했다.현장은 보행자와 차량이 동시에 통행하지 않도록 신호를 분리해 운영하는 ‘보차분리식 신호’ 교차로였다. 경찰은 미토마의 차량과 여성이 탄 자전거가 모두 적색 신호인 상태에서 교차로에 진입해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.가나가와현 출신인 미토마는 일본 프로축구 J1리그 가와사키 프론탈레를 거쳐 2021년 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 브라이턴에 입단하며 유럽 무대에 진출했다. 일본 대표팀에서는 드리블과 돌파 능력을 앞세워 간판 공격수로 활약해왔다. A매치에서는 31경기 9골을 기록했다. 다만 지난 5월 햄스트링 부상으로 2026 북중미 월드컵 일본 대표팀 명단에서는 제외됐다.