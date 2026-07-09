“트럼프 지시로 추가 타격”…미군, 이틀째 이란 공습

세줄 요약 미군이 호르무즈 해협에서 상선 공격이 이어지자 이란을 이틀 연속 공습했다. 중부사령부는 트럼프 대통령 지시에 따른 추가 타격이라며 항행의 자유를 위협하는 이란의 역량을 약화하겠다고 밝혔다. 미국과 이란의 군사 충돌이 계속되며 원유 수송로 긴장도 커졌다. 호르무즈 해협 상선 공격 대응 공습

트럼프 지시 따른 이란 추가 타격

미·이란 충돌로 해협 긴장 고조

이미지 확대 미국이 이란을 상대로 강력한 공습을 개시. 이란 남부에 위치한 반다르아바스 하카니 항구 인근. 호르무즈 해협과 접한 지역이며, 이란에서 가장 큰 해군기지가 들어서 있다. The Hormuz Letter X 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국이 이란을 상대로 강력한 공습을 개시. 이란 남부에 위치한 반다르아바스 하카니 항구 인근. 호르무즈 해협과 접한 지역이며, 이란에서 가장 큰 해군기지가 들어서 있다. The Hormuz Letter X 캡처

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미군이 호르무즈 해협에서 발생한 상선 공격에 대응해 이란을 추가 공습했다. 전날에 이어 이틀 연속 공습으로 중동 지역 긴장이 고조되고 있다.미 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) 엑스(X)를 통해 “군통수권자인 도널드 트럼프 대통령의 지시에 따라 이란을 겨냥한 추가 공습을 개시했다”고 밝혔다.중부사령부는 “호르무즈 해협에서 항행의 자유를 위협하는 이란의 역량을 더욱 약화하기 위한 조치”라며 “핵심 국제 수역을 자유롭게 항해하는 상선과 민간 선원을 대상으로 한 공격에 대해 이란에 책임을 묻고 있다”고 설명했다.이번 공습은 전날에 이어 이틀 연속 이뤄졌다. 미국은 이란이 호르무즈 해협에서 상선을 겨냥한 공격을 이어간 데 따른 대응이라고 밝혔다.앞서 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 위해 튀르키예 앙카라를 방문한 트럼프 대통령은 “아마 오늘 밤 다시 이란을 강력히 공격할 수 있다”고 말하며 추가 군사행동 가능성을 시사했다.미국과 이란의 군사적 충돌이 이어지면서 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장도 한층 높아지고 있다.