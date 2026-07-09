백악관, 월드컵 미국 선수 퇴장 번복 논란에 “심판의 의심스러운 행적 탓”

세줄 요약 백악관은 월드컵 미국 선수의 퇴장 번복 과정에 트럼프 대통령 개입 논란이 일자, 레드카드를 준 심판이 승부조작 수사와 관련돼 있었다고 반박했다. 또 VAR 운용도 잘못됐다고 지적하며 절차상 문제를 강조했다. 미국 선수 퇴장 번복 둘러싼 개입 논란 확산

백악관, 심판의 승부조작 수사 연루 의혹 제기

브라질 축구협회, 심판 청렴성 의심 강력 반박

이미지 확대 미국의 간판 공격수 폴라린 발로건이 지난 6일(현지시간) 미국 시애틀에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전 벨기에와의 경기에서 후반전 교체돼 벤치로 향하고 있다. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국의 간판 공격수 폴라린 발로건이 지난 6일(현지시간) 미국 시애틀에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전 벨기에와의 경기에서 후반전 교체돼 벤치로 향하고 있다. EPA 연합뉴스

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북중미 월드컵에서 미국 간판선수 퇴장 처분 번복 과정에 도널드 트럼프 대통령이 개입했다는 논란에 대해 백악관이 ‘심판의 의심스러운 행적 탓’이라고 주장했다.앤드루 줄리아니 백악관 월드컵 태스크포스 사무국장은 8일(현지시간) 국무부 주관으로 워싱턴DC에서 열린 외신기자 대상 브리핑에서 “승부조작으로 조사받은 심판이 있었다는 점”과 해당 선수에 대한 퇴장 결정에 “절차가 잘못 적용됐다는 사실”을 강조했다. 그는 이 심판이 “분명히 비정상적인 레드카드(퇴장)를 발부한 일로 조사받았다는 점에 대해 우리는 매우 강한 의심을 갖고 봤다”고 말했다.앞서 미국 대표팀 간판선수 폴라린 발로건은 보스니아 헤르체고비나와의 32강전에서 상대 선수의 발목을 밟아 브라질 출신 하파엘 클라우스 심판으로부터 레드카드를 받고 16강전 출전이 금지됐다. 하지만 국제축구연맹(FIFA)은 이를 1년간 유예해 발로건은 16강 벨기에전에 출전했다. 이 과정에서 트럼프 대통령이 개입했다는 논란이 일었다.줄리아니 국장은 클라우스 심판이 승부조작으로 수사를 받거나 기소된 게 아니라 참고인 진술을 했을 뿐이라는 브라질 기자의 반박에 “하지만 그는 승부조작 수사와 관련돼 있었다”는 입장을 고수했다. 이어 “그 수사에선 ‘비정상적 레드카드’가 문제로 제기됐다”며 “그가 수사 대상이었다는 것은 아니지만, (수사 대상과) 유사했다. 따라서 그는 수사와 관련이 있었다”고 주장했다.줄리아니 국장은 또 발로건의 퇴장 결정 과정에서 “비디오 판독(VAR)이 잘못 운용됐다는 점까지 더하면 매우 강한 의심을 불러일으킨다”며 “VAR에선 슬로모션을 사용할 수 없는데, 그(클라우스 심판)는 그것을 사용했다”고 지적했다.반면 브라질 축구협회는 “클라우스 심판의 경력에는 그를 불신하거나 어떠한 의구심을 품을 만한 근거가 전혀 없다”며 “클라우스 심판의 청렴성을 의심하는 그 어떤 암시나 모욕도 거부한다. 그는 모범적인 전문가”라는 성명을 발표했다.