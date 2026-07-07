다카이치, 국회 공전 속 주얼리 시상식서 ‘활짝’

여야 대립 와중에 참석해 논란

“총리 있을 곳은 국회” 비판 확산

이미지 확대 지난 4일 도쿄에서 열린 ‘제37회 일본 주얼리 베스트 드레서상’에서 보석을 착용하고 환하게 웃고있는 다카이치 사나에 일본 총리.

다카이치 총리 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 4일 도쿄에서 열린 ‘제37회 일본 주얼리 베스트 드레서상’에서 보석을 착용하고 환하게 웃고있는 다카이치 사나에 일본 총리.

다카이치 총리 엑스 캡처

세줄 요약 다카이치 사나에 일본 총리가 국회 공전 속 주얼리 시상식에 참석해 특별상을 받았다. 2600만엔 상당의 진주·다이아몬드 주얼리를 착용하고 밝게 웃는 모습이 공개되자, 야당과 SNS에서는 국회 대신 행사에 간 총리를 비판하는 목소리가 커졌다. 국회 공전 속 주얼리 시상식 참석 논란

다카이치 총리, 현직 첫 특별상 수상

환한 미소 공개 뒤 국회 복귀 비판 확산

2026-07-08 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

취임 9개월째 60%대 지지율을 유지하고 있는 다카이치 사나에 일본 총리가 뜻밖의 ‘보석 역풍’에 휩싸였다. 여야 대립으로 국회 공전이 이어지던 가운데 화려한 주얼리 시상식에서 환하게 웃는 모습이 공개되면서 “총리가 있어야 할 곳은 국회”라는 비판이 일부에서 확산하고 있다.7일 동양경제 등 일본 언론에 따르면 다카이치 총리는 지난 4일 도쿄에서 열린 ‘제37회 일본 주얼리 베스트 드레서상’ 시상식에서 현직 총리로는 처음으로 특별상을 받았다.이날 다카이치 총리는 총액 2600만엔(약 2억 4000만원) 상당의 진주와 다이아몬드 주얼리를 착용하고 “주얼리의 빛처럼 일본의 미래도 밝다고 국민들이 느낄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 다만 이날 착용한 보석은 행사 당일에만 대여된 것으로 수상 후 곧바로 반환됐다.논란의 초점은 보석 자체보다 참석 시점에 집중됐다. 다카이치 총리는 최근 비서가 자민당 총재 선거 과정에서 경쟁 후보를 비방하는 동영상을 소셜미디어(SNS)에 게시했다는 의혹과 관련해 국회에서 직접 답변하는 대신 비서 진술서를 제출하겠다고 밝혀 야당의 반발을 샀다. 이후 예산위원회 집중심의와 당수토론 개최를 둘러싼 여야 대립이 이어지면서 국회 심의가 사실상 중단됐다.이런 상황에서 시상식에서 환하게 웃는 모습이 공개되자 SNS와 기사 댓글에는 “국회는 공전하는데 총리는 시상식에서만 활짝 웃고 있다”, “총리가 있어야 할 곳은 국회이지 주얼리 시상식이 아니다” 등의 비판이 잇따랐다.일본 주요 언론사 8곳의 여론조사를 종합한 평균 지지율은 약 60%로 인기는 여전히 높지만, 국회 파행이 장기화되면서 정치적 부담도 커지는 모습이다.