‘방위비 보따리’ 싸들고 모인 나토… ‘트럼프 달래기’ 성공할까

유럽, 대규모 방산계약 예고

이미지 확대 튀르키예 앙카라에서 7일(현지시간) 개막한 북대서양조약기구(나토) 정상회의에 참석한 관계자들이 공식 행사인 방위산업 포럼개최 전 행사장 주변에 모여 있다.

앙카라 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 튀르키예 앙카라에서 7일(현지시간) 개막한 북대서양조약기구(나토) 정상회의에 참석한 관계자들이 공식 행사인 방위산업 포럼개최 전 행사장 주변에 모여 있다.

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세줄 요약 나토 32개국 정상들이 앙카라에서 안보 현안을 논의하며 방위비 증액과 대규모 방산 계약을 전면에 내세웠다. 유럽은 트럼프 대통령의 무임승차론과 탈퇴 압박을 달래려 하지만, 그린란드 사태와 이란 전쟁으로 커진 미·유럽 균열을 봉합할지는 불투명하다. 나토 32개국 정상, 앙카라서 안보 현안 논의

유럽, 방위비 증액·방산 계약으로 트럼프 달래기

미·유럽 균열 봉합과 동맹 신뢰 회복 여부 주목

2026-07-08 12면

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북대서양조약기구(나토) 32개 회원국 정상이 7일(현지시간)부터 이틀간 튀르키예 앙카라에 모여 안보 현안 논의에 들어갔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽의 ‘안보 무임승차론’을 제기하며 나토 탈퇴 가능성까지 시사해온 만큼 유럽 각국은 국방비 증액 노력을 부각하며 ‘트럼프 달래기’에 나설 것으로 관측된다. 창설 77년 만에 최대 위기를 맞고 있다는 평가 속에 열리는 이번 회의는 그린란드 사태와 이란 전쟁을 거치며 커진 미국·유럽 간 균열을 봉합할 수 있을지 가늠하는 시험대가 될 전망이다.로이터·AP통신에 따르면 유럽 각국 정상은 나토 정상회의 첫날 공식 행사인 방산포럼에서 미국을 비롯한 여러 방위산업체와의 새로운 계약을 발표했다. 마르크 뤼터 나토 사무총장은 전날 앙카라에서 열린 기자회견에서 수백억 달러에 달하는 이번 계약들이 동맹의 억지력과 방어력에 필요한 핵심 장비 제공을 위한 것이라고 설명했다.거래 세부 내용과 관련, 앞서 딜란 예실괴즈 제게리우스 네덜란드 국방부 장관은 로이터통신과의 인터뷰에서 벨기에와의 방공 협력, 영국과의 해군 함정 협력 등 30억 유로(약 5조 2000억원) 이상의 계약을 발표할 것이라고 전했다. 나토는 또 노후화된 미국산 공중조기경보통제기(AWACS)를 스웨덴 사브의 조기경보기 ‘글로벌아이’로 교체할 계획인 것으로 전해졌다.유럽이 대규모 방산 계약을 발표하는 배경에는 트럼프 대통령의 방위 증액 요구에 ‘행동’으로 답하며 동맹 결속을 유지하려는 의도가 깔려 있다. 나토 회원국들은 지난해 6월 네덜란드 헤이그 정상회의에서 트럼프 대통령의 요구대로 2035년까지 국내총생산(GDP) 대비 5%를 국방 분야에 지출하겠다고 합의한 바 있다.트럼프 대통령은 올해 초 덴마크령 그린란드 편입 시도로 대서양 관계에 파열음을 낸 데 이어, 이란 공습에 유럽 협조가 부족했다는 불만을 반복적으로 드러내 왔다. 나토 탈퇴 가능성과 유럽 주둔 미군 조정 가능성까지 거론하며 압박 수위를 높여온 그는 최근에도 취재진에 “나는 단지 그들의 충성심을 원한다. 우리는 그들의 돈이 필요하지 않다”고 발언해 동맹국들의 긴장감을 키웠다.유럽 정상들은 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 뤼터 사무총장이 트럼프 대통령과의 개인적 친분을 활용해 회의를 원만하게 이끌기를 기대하고 있다. 다만 미국과 유럽 간 긴장이 여전한데다, 트럼프 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리 등 일부 유럽 지도자들과의 갈등도 남아 있어 정상회의의 최종 결과를 낙관하기는 어려운 상황이다.