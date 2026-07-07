암흑천지 쿠바 올해만 세번째…트럼프 군사작전 감행할까

에너지 위기 쿠바 ‘국가 붕괴’ 초읽기

미국 공산 정권 붕괴 대비 훈련 돌입

이미지 확대 6일 국가 전역에서 대규모 정전 사태가 발생한 쿠바 수도 아바나의 어두운 거리를 사람들이 걷고 있다. 아바나 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6일 국가 전역에서 대규모 정전 사태가 발생한 쿠바 수도 아바나의 어두운 거리를 사람들이 걷고 있다. 아바나 로이터 연합뉴스

이미지 확대 6일 쿠바 아바나에서 정전이 발생한 가운데 아이들이 거리 한쪽에 쌓인 쓰레기 더미 옆을 달려가고 있다. 아바나 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6일 쿠바 아바나에서 정전이 발생한 가운데 아이들이 거리 한쪽에 쌓인 쓰레기 더미 옆을 달려가고 있다. 아바나 AP 연합뉴스

1000만명의 쿠바 주민은 자국 내 최대 화력발전소가 올해만 17번째 고장을 일으키면서 3월과 5월에 이어 대규모 정전 사태를 겪었다. 지난 1년 반 동안 모두 8번에 걸쳐 국가 전역에서 정전이 일어났다.

쿠바 작전이 베네수엘라와 비슷하게 전개될 가능성이 있다”면서 쿠바에서 군사 작전을 전개할 수 있다고 밝혔다.

미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은

“세계 최강대국으로부터 인류 역사상 최장기간의 봉쇄를 당하고 있지만 혁명 정신을 지키는 것이 중요하다”고 강조했다.

세줄 요약 미국의 석유 금수와 공급난 속에 쿠바에서 올해 세 번째 대규모 정전이 발생했다. 주민들은 숯과 장작으로 생활하고 상수도와 위생도 무너졌다. 트럼프 대통령은 쿠바를 안보 위협으로 지정하고 제재와 군사작전 가능성까지 언급했다. 쿠바, 올해 세 번째 대규모 정전 발생

미국 제재와 석유 금수로 에너지난 심화

트럼프, 제재 강화와 군사작전 가능성 시사

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미국의 석유 금수 조치로 에너지난을 겪고 있는 쿠바에 올해 들어 세 번째 대규모 정전 사태가 발생했다.현지 언론 하바나 타임스는 6일(현지시간) 원인을 조사 중이란 국영전력회사를 비판하면서 15~30시간에 이르는 정전은 쿠바 국민의 일상이 됐다고 보도했다.쿠바인들은 전기가 끊긴 생활에 익숙해지면서 숯이나 장작으로 요리하고, 집에는 상수도가 끊겼으며 거리에는 전염병을 퍼뜨리는 쓰레기가 넘쳐나고 있다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 1월 29일과 5월 1일 두 차례 행정명령을 통해 쿠바를 안보 위협 국가로 지정하고 에너지·방위 등에서 협력하면 제재 대상으로 지정하겠다고 밝혔다.이후 지난 3월 말 러시아 유조선이 나른 73만 배럴이 유일한 외부 공급원으로 이마저도 4월 말에 동났다.쿠바에 저렴한 원유를 공급하던 베네수엘라의 니콜라스 마두로 전 대통령을 지난 1월 전격 체포한 트럼프 대통령은 쿠바에 에너지를 수출하면 ‘관세 폭탄’을 부과하겠다고 위협 중이다.쿠바는 원유 수요량의 40%만을 자국에서 생산하는데 부식성 금속 함량이 높은 쿠바산 원유는 화력발전소의 잦은 고장 원인이 되고 있다.쿠바 주재 미국대사관은 이날 정전 및 인터넷 중단을 경고하는 경보를 올해 7번째 발행했다.트럼프 대통령은 쿠바가 평화로운 섬으로 전환되기를 바란다고 밝혔지만, 미군은 이르면 올여름 쿠바 공산정권 붕괴에 대비해 군사 훈련을 하고 있다.그는 지난달 19일 액시오스와의 인터뷰에서 “한때 강력했던 쿠바 군대는 1990년대 소련 붕괴 이후 쇠퇴했으나 미 정보기관은 쿠바가 300대의 군사 드론을 확보했으며, 이를 이용해 관타나모만의 미군 기지와 플로리다 키웨스트의 미군 함정을 공격하는 방안을 논의했다고 전했다.에너지 위기의 원인을 미국 제재 탓으로 돌리며