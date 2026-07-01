시진핑 “대만 독립 세력 타격… 통일 대업 추진”

중국 공산당 창당 105주년

이미지 확대 시진핑(앞줄 가운데) 중국 국가주석이 1일 베이징 인민대회당에서 열린 공산당 창당 105주년 기념대회에서 참석자들의 박수를 받으며 이동하고 있다.

베이징 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 시진핑(앞줄 가운데) 중국 국가주석이 1일 베이징 인민대회당에서 열린 공산당 창당 105주년 기념대회에서 참석자들의 박수를 받으며 이동하고 있다.

베이징 EPA 연합뉴스

세줄 요약 시진핑 중국 국가주석이 공산당 창당 105주년 연설에서 대만 독립 세력을 단호히 타격하고 조국 통일을 추진해야 한다고 강조했다. 강한 군대가 국가 안보를 보장한다며 인민해방군의 세계 일류화와 100주년 목표 달성도 주문했다. 내부적으로는 부패 척결과 당내 단속 의지를 드러냈고, 김정은은 축전으로 북중 밀착을 과시했다. 대만 독립 세력 타격과 통일 대업 강조

인민해방군 세계 일류화·100주년 목표 주문

부패 척결과 내부 단속, 북중 밀착 과시

2026-07-02 12면

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시진핑 중국 국가주석이 1일 공산당 창당 105주년을 맞아 대만 통일 의지를 강조하며 인민해방군 창설 100주년 목표를 달성해야 한다고 역설했다.시 주석은 이날 베이징 인민대회당에서 열린 창당 기념식에서 약 40분간 이어진 연설을 통해 “대만 문제를 해결하고 조국의 완전한 통일을 실현하는 것은 우리 당이 흔들림 없이 추구해온 역사적 과제”라며 “‘대만 독립’ 분열 세력을 단호히 타격하고 외부 세력의 간섭을 반대하며, 조국 통일의 대업을 확고히 추진해야 한다”고 밝혔다. 대만 독립 분열 세력이란 현재 집권 중인 대만 민주진보당 정부를 가리킨다.시 주석은 또 “강한 국가는 강한 군대를 가져야 하며, 강한 군대만이 국가 안보를 보장할 수 있다”며 “인민해방군 창설 100주년 목표를 예정대로 달성해 빠르게 세계 일류 군대가 되어야 한다”고 대만 무력 통일과 연계되는 강군 목표를 내세웠다. 내년이면 창설 100년이 되는 중국 인민해방군의 목표는 현대화를 완료해 미국 등 강대국에 맞서는 전투 실력을 갖추는 것이다. 중국 공산당은 군대를 통치하는 세계에서 유일한 정당으로 100주년 목표는 대만 공격에서 승리할 수 있는 실질적 능력을 확보하는 것으로 여겨진다. 그는 “인민군을 세계 일류 군대로 더욱 빠르게 건설해야 할 것”이라고 주문했다.지난 1월 ‘군부 2인자’ 장유샤 중앙군사위원회 부주석을 숙청한 시 주석은 이날 연설에서도 “장기적이고 전면적인 부패 척결 전쟁을 단호히 수행해야 한다”고 지적했다. 그는 창당 기념사에서 ‘분투’와 ‘투쟁’이라는 단어를 20여 차례 반복하며, 내년 당대회에서 4연임 확정을 앞두고 장기 집권을 위한 내부 단속 의지를 분명히 드러냈다.한편 김정은 북한 국무위원장은 이날 시 주석에게 창당 105주년 축전을 보내 긴밀한 북중관계를 과시했다. 김 위원장은 “공산당이 없으면 새 중국도 없다는 것은 진리”라며 사회주의를 핵으로 하는 양국 관계 발전에 대한 굳건한 의지를 재확인했다.