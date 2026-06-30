“상태 좋은 인형 4400만원” 클릭했다가 ‘소름’…佛서 ‘아동 인신매매’ 파문

세줄 요약 프랑스 중고거래 플랫폼 빈티드에서 장난감 판매 글로 위장한 아동 인신매매 의혹이 제기돼 당국이 조사에 착수했다. 게시물에는 인형 설명 대신 아이의 나이와 키, 성격 등이 적혔고, 터무니없는 가격도 붙었다. 빈티드 측은 의혹을 부인했다. 장난감 판매글 위장한 아동 인신매매 의혹 확산

아이 나이·키·성격 적은 수상한 게시물 다수 발견

정부·경찰 조사 착수, 빈티드 측은 의혹 전면 부인

이미지 확대 프랑스 중고 거래 플랫폼 ‘빈티드’(Vinted)에 올라온 아동 인신매매 의혹 게시글. 빈티드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 중고 거래 플랫폼 ‘빈티드’(Vinted)에 올라온 아동 인신매매 의혹 게시글. 빈티드 캡처

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프랑스 중고 거래 플랫폼 ‘빈티드’(Vinted)에서 장난감 판매 게시물로 위장된 ‘아동 인신매매’ 정황이 포착돼 당국이 본격적인 조사에 나섰다.25일(현지시간) 텔레그래프와 20미뉘트 등 외신에 따르면 최근 빈티드에 아동 인신매매 의혹을 불러일으키는 게시물들이 잇따라 올라오면서 이용자들의 신고가 쏟아지고 있다.해당 게시물들은 겉으로는 중고 장난감을 파는 것처럼 보이지만 실제 가치와 동떨어진 터무니없는 가격을 달고 있었다. 더욱 수상한 점은 제품 설명란이었다. 장난감 정보는 온데간데없고 어린아이의 나이와 키 같은 신체 특징이 적혀 있었다.봉제 인형 사진을 올리고는 ‘곰 인형 하나, 2만 5000유로(약 4400만원), 1~3개월, 56㎝, 매우 좋은 상태’라는 문구를 적는 식이다.6000유로(약 1056만원)짜리 또 다른 장난감 게시물에는 ‘13세, 수줍음 많고 불안해하며 시끄러운 성격’이라는 묘사까지 달려 있었다.팔로워 약 37만명을 거느린 틱톡 인플루언서 ‘드제나’(Djena)는 최근 “빈티드에서 아동 인신매매가 버젓이 이뤄지고 있는데 아무도 입을 열지 않는다”고 폭로하는 영상을 게시했다.해당 영상은 틱톡과 인스타그램을 합쳐 1000만뷰를 훌쩍 넘기며 순식간에 퍼져나갔다. 드제나는 수상한 게시물들이 “범죄자들끼리 주고받는 암호”라고 주장하며 대대적인 신고를 촉구했다.파장은 정부까지 번졌다. 사라 엘 아이리 프랑스 아동청소년고등판무관은 “온라인 게시글이 아동 인신매매의 수단으로 악용될 수 있다면 단 한 순간도 허비할 수 없다”며 정부 신고 플랫폼 파로스와 방송통신규제기관 아르콤에 즉각적인 조사를 촉구했다.프랑스 경찰청 산하 아동 전담 수사기관 오프맹도 사건을 넘겨받아 수사에 돌입한 것으로 전해졌다. 다만 현재까지 조직적인 아동 인신매매 네트워크의 존재를 입증할 만한 증거는 아직 확인되지 않았다.빈티드 측은 인신매매 연루 의혹을 전면 부인했다.게시물에 나이가 표기된 것은 “장난감 포장처럼 해당 제품에 적합한 연령대를 안내한 것”이라는 설명이다. 터무니없이 높은 가격에 대해서도 “희귀한 수집품의 가치를 반영했거나, 장난 삼아 올렸거나, 협상을 전제로 한 것일 수 있다”고 해명했다.