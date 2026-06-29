美-이란 종전 협상 다시 이어가나…“30일 카타르서 회담 재개”

세줄 요약 미국과 이란이 호르무즈 해협에서의 공격을 멈추고 선박의 자유로운 통행을 허용하기로 했다. 양측은 30일 카타르 도하에서 다시 만나 분쟁 해결을 논의할 예정이다. 다만 해협 통제권과 MOU 해석을 둘러싼 입장 차가 커 갈등이 쉽게 끝나지 않을 전망이다. 미국·이란, 호르무즈 해협 공격 중단 합의

30일 도하 회담 재개, 분쟁 해결 시도

통제권·항행 자유 해석 차이로 갈등 지속

이미지 확대 지난 27일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박 중인 선박들의 모습. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 27일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박 중인 선박들의 모습. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호르무즈 해협 통과 상선 피격 이후 무력 공방을 주고받은 미국과 이란이 대화를 재개하기로 했다. 일단 무력 충돌을 멈추고 외교적 해법 모색에 나섰지만 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 힘겨루기가 지속될 것이란 관측이다.뉴욕타임스(NYT) 등 주요 외신은 28일(현지시간) 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 공격을 중단하고 선박의 자유로운 통행을 허용하기로 합의했다고 소식통을 인용해 보도했다. 아울러 양측은 30일 카타르 수도 도하에서 만나 호르무즈 해협 분쟁 해결을 시도할 계획이라고 미 온라인 매체 액시오스가 전했다. 당초 양측은 이번주 스위스에서 회담을 갖고 이란 핵 프로그램을 논의할 예정이었지만, 중동으로 장소를 바꾸고 호르무즈 해협 사태를 우선 논의하기로 한 것으로 알려졌다.지난 25일 이란의 상선 공격 이후 양측 공방이 격화되면서 종전 양해각서(MOU)가 파국을 맞을 수 있다는 우려가 나왔으나 극단으로 치닫는 건 피하자는 데 공감대가 모아진 것으로 관측된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 11월 중간선거를 앞두고 중동에서 다시 대규모 군사작전을 펼치는 게 부담스러운 상황이다. 이란도 전쟁으로 인한 피해를 복구할 시간이 필요하다.하지만 양측이 호르무즈 해협과 관련한 종전 MOU 문구 해석에 차이를 보이고 있어 갈등이 쉽게 봉합되지 않을 것이란 우려가 많다. MOU 5조에는 ‘이란은 상업 선박들의 안전한 통항을 위해 최선을 다해 조처한다’는 내용이 담겨 있는데, 이란은 이를 바탕으로 호르무즈 해협 통제권이 자신들에게 있다고 주장하고 있다. 반면 미국은 국제 해협에서 항행의 자유가 보장돼야 한다는 입장이다.이란이 최근 미국과 충돌을 불사하며 호르무즈 해협 상선을 공격한 게 일종의 전략일 수 있다는 관측도 나온다. NYT는 “세계 경제에 매우 중요한 수로의 선박 통행을 방해할 수 있는 힘은 이란이 결코 잃어서는 안 될 중요한 카드”라며 “이를 유지하기 위해 미국과의 협상이 위기를 맞더라도 감수할 의향이 있는 것으로 보인다”고 진단했다.