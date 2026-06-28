美, 이란 추가 공습…혁명수비대 “미군기지 지옥 될 것”

이미지 확대 이란 혁명수비대. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이란 혁명수비대. EPA 연합뉴스

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미군이 이란 내 군사시설에 대한 추가 공습을 단행한 가운데, 이란 혁명수비대(IRGC)가 중동 내 미군기지를 겨냥해 강도 높은 보복을 경고했다.미 중부사령부(CENTCOM)는 28일(현지시간) 성명을 내고 “호르무즈 해협을 통과하던 상선에 대한 이란의 추가 공격에 대응해 이란 내 복수의 군사 목표물을 타격했다”고 밝혔다. 이번 공습은 감시시설과 통신체계, 방공망, 드론 저장시설, 기뢰 부설 능력 등을 겨냥했다고 설명했다.이에 이란 혁명수비대는 미국의 공습을 휴전 합의 위반이라고 규정하며 “이 지역의 미군기지들은 앞으로 지옥을 경험하게 될 것”이라고 경고했다. 이어 “추가 공격이 이뤄질 경우 더욱 강력한 대응에 나설 것”이라며 미국의 행동이 모든 외교 절차의 전면 중단을 초래할 것이라고 주장했다.미국은 이번 공습이 이란의 상선 공격에 대한 대응 조치라고 밝혔으며, 양측의 군사적 긴장이 다시 고조되는 모습이다.