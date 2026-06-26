[속보] 베네수엘라 “지진 사망자 589명·부상자 2980명으로 늘어”

세줄 요약 베네수엘라 강진으로 인한 사망자가 최소 589명, 부상자가 2980명으로 집계됐다. 전날보다 피해 규모가 크게 늘었고, 카라카스 인근에서 이어진 최대 규모 7.5 연쇄 지진 탓에 건물 붕괴와 기반 시설 피해가 확산돼 추가 피해 우려가 커지고 있다. 사망자 589명, 부상자 2980명 집계

카라카스 인근 연쇄 지진 강타

건물 붕괴·기반 시설 피해 확산 우려

이미지 확대 25일(현지시간) 베네수엘라 지진 진앙지 부근인 모론에서 주민들이 전날 발생한 지진으로 무너진 가옥 주변을 치우고 있다. 2026.06.26. AP/뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 25일(현지시간) 베네수엘라 지진 진앙지 부근인 모론에서 주민들이 전날 발생한 지진으로 무너진 가옥 주변을 치우고 있다. 2026.06.26. AP/뉴시스

이미지 확대 25일(현지 시간) 베네수엘라 바르가스주 라과이라에서 한 주민이 전날 발생한 강진으로 파괴된 건물 잔해 위를 걷고 있다. 2026.06.26. AP/뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 25일(현지 시간) 베네수엘라 바르가스주 라과이라에서 한 주민이 전날 발생한 강진으로 파괴된 건물 잔해 위를 걷고 있다. 2026.06.26. AP/뉴시스

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지난 24일(현지시간) 발생한 베네수엘라 강진으로 인한 사망자 수가 최소 589명으로 늘었다.AP 통신에 따르면 델시 로드리게스 베네수엘라 임시대통령은 강진으로 인한 사망자가 589명, 부상자가 2980명으로 현 시점에서 집계됐다고 26일 밝혔다.이는 전날 발표된 사망자 수 188명, 부상자 수 1520명에서 크게 불어난 수치다.최대 규모 7.5의 강력한 연쇄 지진이 베네수엘라 수도 카라카스 인근 지역을 잇달아 강타하면서 건물 붕괴와 기반 시설 피해가 잇따라 인명 피해가 더 커질 것이라는 우려가 나오고 있다.