‘이란 소행 추정’ 화물선 피격에 호르무즈 철수작전 중단

이미지 확대 IRAN-CRISIS/SHIPPING 호르무즈 해협의 선박들. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 IRAN-CRISIS/SHIPPING 호르무즈 해협의 선박들. 로이터 연합뉴스

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호르무즈 해협을 지나던 선박이 25일(현지시간) 이란의 드론 공격으로 추정되는 공격을 받았다.영국 해사무역기구(UKMTO)에 따르면 공격을 받은 선박은 함교에 파손이 있으나 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다. 싱가포르 선적의 컨테이너선 에버러블리호로 확인된 이 선박은 오만 다히트항에서 남동쪽으로 7.5해리 떨어진 곳에서 우현을 발사체에 맞았다고 신고한 것으로 전해졌다.월스트리트저널(WSJ)은 미 당국자를 인용해 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 일방향 자폭 드론을 발사해 해당 선박을 공격했다고 보도했다. WSJ은 에버러블리호가 이라크에서 화물을 선적한 뒤 페르시아만에 갇혀 있다가 호르무즈 해협 통과를 시도한 것이었으며, 다른 선박 3척도 에버러블리호 뒤를 따랐으나, 이란 측은 경고 없이 공격했다고 보도했다.미국과 이란 간 종전 후속 협상 중에 선박 피격 사건이 발생하며 국제해사기구(IMO)는 지난 24일 발표했던 호르무즈 해협 선박 및 선원 철수 계획을 하루 만에 잠정 중단하기로 했다고 밝혔다. 아르세니오 도밍게스 IMO 사무총장은 성명에서 “이 계획에 따라 여러 척의 선박이 성공적으로 해협을 빠져 나갔다”면서도 “필요한 안전 보장이 계속되고 있음을 재확인하기 위해 시행을 잠정 중단하기로 했다”고 밝혔다.