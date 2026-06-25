트럼프 “베네수엘라 기꺼이 돕겠다”… 중남미도 지원 약속

美, 임시정부와 협력 구조·구호 착수

수감된 마두로 “믿음·규율로 극복”

엘살바도르·에콰도르 등 물자 준비

이미지 확대 규모 7이 넘는 쌍둥이 지진이 발생한 베네수엘라 수도 카라카스에서 24일(현지시간) 긴급 구조대원들이 무너진 건물 잔해에서 인명을 수색하고 있다. 국가 공휴일로 대부분 주민이 집에 머물던 저녁 시간에 지진이 발생해 사상자 규모가 막대할 것으로 추정된다.

카라카스 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 규모 7이 넘는 쌍둥이 지진이 발생한 베네수엘라 수도 카라카스에서 24일(현지시간) 긴급 구조대원들이 무너진 건물 잔해에서 인명을 수색하고 있다. 국가 공휴일로 대부분 주민이 집에 머물던 저녁 시간에 지진이 발생해 사상자 규모가 막대할 것으로 추정된다.

카라카스 EPA 연합뉴스

세줄 요약 베네수엘라에서 연쇄 강진이 발생해 대규모 인명 피해가 우려되는 가운데, 트럼프 미 대통령이 미국의 즉각 지원을 약속했다. 미 정부는 수색·구조팀과 의료진, 구호물자 투입을 준비했고, 엘살바도르·에콰도르 등 중남미 국가들도 지원 의사를 밝혔다. 베네수엘라 연쇄 강진, 대규모 피해 우려

트럼프, 미국의 즉각적 구조·의료 지원 약속

중남미 각국도 구호물자와 인력 지원 발표

2026-06-26 10면

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베네수엘라에서 24일(현지시간) 발생한 연쇄 강진으로 대규모 인명 피해가 우려되는 가운데 미국 등은 즉각적인 지원을 약속했다.도널드 트럼프 미 대통령은 이날 트루스소셜에 “두차례 강력한 지진이 베네수엘라에 엄청난 규모의 인명 피해를 남겼다”며 “미국은 기꺼이 도울 준비가 돼 있고, 도울 능력 또한 충분하다. 모든 정부 기관에 신속하게 움직일 준비를 하도록 지시했다”고 밝혔다. 이어 “초기 보고는 매우 좋지 않다”고도 했다.트럼프 대통령의 지시에 따라 미 정부는 구조 지원에 착수했다. 제러미 르윈 국무부 해외원조 담당 차관은 베네수엘라 임시정부와 협력해 수색·구조팀과 의료진, 인도주의 구호물자를 현지에 긴급 투입하겠다고 밝혔다.트럼프 대통령이 앞서 니콜라스 마두로 대통령을 축출하며 베네수엘라를 격량에 빠뜨린 가운데 CNN은 “이번 지진이 미국이 베네수엘라 지원에 얼마나 적극적으로 나설지를 시험하는 계기가 될 것”이라고 진단했다.수감중인 마두로는 텔레그램에 “베네수엘라는 지금껏 수많은 시련을 극복해왔으며, 이 일 역시 믿음과 규율, 연대로 이겨낼 것”이라고 전했다.이웃 중남미 국가들도 지원을 약속했다.나이브 부켈레 엘살바도르 대통령은 베네수엘라를 돕기 위한 50t 분량의 장비와 물자를 준비했다며 베네수엘라 수도 카라카스에 300명의 구조대원을 파견하겠다고 밝혔다. 다니엘 노보아 아신 에콰도르 대통령도 “즉시 지원 물자를 보낼 수 있도록 조치를 취했다”고 했다. 이밖에 브라질, 멕시코, 코스트리카 등도 베네수엘라에 필요한 지원을 제공하겠다고 나섰다.