미국·이란, 30일 전후로 실무 협상 재개

핵 사찰·자산 사용처 등 이견 조정

트럼프 “IAEA 조사할 때 美 동참”

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세줄 요약 미국과 이란이 29~30일 전후로 실무 협상을 다시 열기로 했다. 핵 사찰 수용 여부와 동결 자산의 사용 방식에서 양측 해석이 엇갈린 가운데, 고위급 회담 뒤 이어질 후속 논의가 입장 차를 줄일지 관심이 쏠렸다. 미국·이란, 29~30일 실무 협상 재개 전망

핵 사찰·동결 자산 사용 놓고 해석 충돌

고위급 회담 뒤 후속 논의로 입장 차 조정

2026-06-26 10면

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미국과 이란이 다음주 종전 양해각서(MOU)에 따른 실무 협상을 진행할 예정이다. 이란 핵 사찰과 동결 자산 사용 방식 등에 대해 이견을 보이고 있는 양측이 입장 차를 좁힐지 주목된다.쿠웨이트를 방문 중인 마코 루비오 미국 국무장관은 24일(현지시간) 취재진과 만나 “실무 협상단이 오는 29일이나 30일에 다시 모일 것”이라며 “이란 협상단은 여러 주제별 작업반으로 나뉘어 있고, (협상을 위해) 스위스로 돌아갈 것”이라고 말했다.타히르 안드라비 파키스탄 외무부 대변인도 이날 브리핑에서 “(양측 실무) 회담은 다음주, 아마도 30일에 재개될 것으로 보인다. 29일이나 다음달 1일이 될 수도 있다”며 협상 계획을 전했다.앞서 미국과 이란은 지난 14일 MOU에 서명한 뒤 21~22일 스위스 뷔르겐슈토크에서 고위급 회담을 개최했다.이후 미국은 이란이 국제원자력기구(IAEA)의 핵 사찰을 수용하기로 했다고 성과를 강조했지만, 이란은 “새로운 약속을 한 게 아니다”며 상반된 메시지를 냈다.미국은 또 이란이 해제된 동결 자금을 콩과 옥수수 등 미국산 농산물 구입에 쓸 것이라고 밝혔지만 이란은 부인했다.한편 도널드 트럼프(사진) 미국 대통령은 이날 “IAEA가 이란 내 고농축우라늄(HEU)을 찾기 위해 이란에 들어갈 때 미국 조사관들이 동참할 것”이라고 말했다고 폭스뉴스가 전했다. 그러면서도 사찰 시점에 대해선 “서두를 필요는 없다”고 덧붙였다.그는 또 트루스소셜에선 “이란이 ‘호르무즈 해협에서 요구·수령하는 통행료, 보험료, 그 밖의 어떤 종류의 비용도 없다’고 미국에 알려왔다”는 글을 올렸다.