100년만 ‘쌍둥이 지진’ 덮친 베네수엘라…“사상자 막대”

로드리게스 임시 정부 국가비상사태 선포

트럼프 “초기 보고 좋지 않아” 지원 의사

이미지 확대 베네수엘라 수도 카라카스에서 소방대원들이 24일(현지시간) 지진 잔해 속에서 한 사람을 구조하고 있다. 카라카스 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 베네수엘라 수도 카라카스에서 소방대원들이 24일(현지시간) 지진 잔해 속에서 한 사람을 구조하고 있다. 카라카스 EPA 연합뉴스

이미지 확대 베네수엘라 수도 카라카스에서 소방대원들이 24일(현지시간) 지진 잔해 속에서 구조 작업을 벌이고 있다. 카라카스 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 베네수엘라 수도 카라카스에서 소방대원들이 24일(현지시간) 지진 잔해 속에서 구조 작업을 벌이고 있다. 카라카스 로이터 연합뉴스

세줄 요약 베네수엘라에서 100년 만에 최대 강도의 규모 7.2와 7.5 지진이 연달아 발생해 막대한 인명 피해가 우려됐다. 정부는 국가 비상사태를 선포하고 공항과 지하철, 기차 운행을 중단했으며 미국 등 여러 나라에 지원을 요청했다. 규모 7.2·7.5 강진 연속 발생

국가 비상사태 선포와 공항 폐쇄

각국에 인도적 지원 요청

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100년 만에 최대 강도인 규모 7.2와 7.5의 ‘쌍둥이 지진’이 베네수엘라를 덮쳐 참담한 수준의 인명 피해가 발생해 국가 비상사태가 선포됐다.베네수엘라 임시 정부는 24일(현지시간) 오후 6시쯤 일어난 두 차례의 지진으로 주요 공항을 폐쇄하고 미국, 스위스, 멕시코 등 여러 국가에 인도적 지원을 요청했다.베네수엘라의 임시 대통령 델시 로드리게스는 국영 TV를 통해 “주요 공항이 폐쇄됐으며, 지하철과 기차 운행도 중단됐다”며 “유족을 잃은 분들께 깊은 애도를 표한다”고 했지만 구체적인 사상자 숫자는 공개하지 않았다.그는 시민들에게 무너진 건물에서 대피할 것을 촉구했으며 첫 지진 발생 이후 최소 20차례 이상 여진이 계속되는 것으로 알려졌다.도널드 트럼프 미국 대통령은 25일 소셜미디어를 통해 “베네수엘라를 강타한 두 차례의 대지진은 모두 규모가 크며, 막대한 사망자를 남겼다”며 “ 우리 정부의 모든 기관에 신속히 움직일 준비를 하라고 지시했으며 초기 보고는 좋지 않다”고 지원 의사를 보였다.미국 지질조사국(USGS)에 따르면 현지시간 오후 6시 4분 리히터 규모 7.2의 지진이 발생했고, 약 39초 뒤 7.5 규모의 지진이 뒤를 이었다.첫 번째 7.2 규모 지진의 진앙은 베네수엘라 수도 카라카스에서 약 120~140㎞ 정도 떨어진 곳으로 깊이는 약 13.2㎞로 측정됐다.두 번째 지진 역시 수도에서 100여 ㎞ 떨어진 곳에서 발생했으며 진앙의 깊이는 10㎞ 정도로 비교적 얕은 수준이다.이번 지진은 콜롬비아의 수도 보고타는 물론 미국 캘리포니아 북부 지역에서도 느껴질 정도로 큰 규모였으며 USGS는 사망자 수가 1만 명일 확률이 44%라고 밝혔다.카라카스는 1967년 6.7 규모의 지진이 발생해 236명이 사망하고 약 2000명이 다쳐 사상 최대의 지진 피해를 기록했다.미국 태평양 쓰나미 경보 센터는 지진 이후 여러 차례 쓰나미 경보를 발령했으나 곧 해제했다.AFP통신은 사람들이 건물 밖으로 탈출하면서 공포에 질린 비명을 질렀다고 전했다. 한 남성은 아파트에서 빠져나오면서 “땅속 깊은 곳에서 마치 포효하는 듯한 소리가 났고, 심하게 흔들렸다”라고 말했다.로이터 통신에 따르면 베네수엘라의 석유 기반 시설은 지진의 영향을 즉시 받지 않은 것으로 보인다.심각한 피해가 보고된 도시 중 핵심 석유 기반 시설을 보유한 곳은 없으며 주요 석유 생산지인 마라카이보 호수 인근 지역 당국도 부상자를 보고하지 않았다.