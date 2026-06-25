‘딸바보’ 김정은…“4세대 세습 위한 치밀한 빌드업”

파이낸셜 타임스, 북한 4세대 세습 전망

딸 주애, ‘강인한 지도자’ 이미지 쌓아

이미지 확대 센터 차지한 딸 주애 김정은 북한 국무위원장이 지난 3월 8일 ‘국제부녀절’(세계 여성의 날)을 맞아 부인 리설주 여사, 딸 주애와 함께 평양체육관에서 열린 기념공연을 관람했다고 노동신문이 9일 보도했다.

평양 노동신문·뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 센터 차지한 딸 주애 김정은 북한 국무위원장이 지난 3월 8일 ‘국제부녀절’(세계 여성의 날)을 맞아 부인 리설주 여사, 딸 주애와 함께 평양체육관에서 열린 기념공연을 관람했다고 노동신문이 9일 보도했다.

평양 노동신문·뉴스1

이미지 확대 북한 김정은 국무위원장의 딸 주애가 평양 제60훈련기지에서 열린 협동공격전술 연습에 동행해 아버지와 군간부들과 함께 탱크 내부에 탑승한 모습을 조선중앙통신이 공개했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 김정은 국무위원장의 딸 주애가 평양 제60훈련기지에서 열린 협동공격전술 연습에 동행해 아버지와 군간부들과 함께 탱크 내부에 탑승한 모습을 조선중앙통신이 공개했다. 연합뉴스

이미지 확대 사격하는 북한 김정은-김주애. 북한 조선중앙TV는 김정은 국무위원장이 딸 주애와 함께 지난 11일 제2경제위원회 산하 중요군수공장을 찾아 신형 권총을 사격하고 현지 지도를 했다고 12일 보도했다. 사진=조선중앙TV 캡처 2026.03.12. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 사격하는 북한 김정은-김주애. 북한 조선중앙TV는 김정은 국무위원장이 딸 주애와 함께 지난 11일 제2경제위원회 산하 중요군수공장을 찾아 신형 권총을 사격하고 현지 지도를 했다고 12일 보도했다. 사진=조선중앙TV 캡처 2026.03.12. 뉴시스

세줄 요약 FT는 김정은이 13세로 추정되는 딸 주애를 후계자로 인식시키려 장기적 준비를 한다고 봤다. 공개 동행과 군사 행보로 강인한 지도자 이미지를 쌓게 하며 4세대 세습 구상을 부각한다. 김정은, 딸 주애 후계자 부각

공개 동행·군사 노출로 이미지 구축

북한 4세대 세습 가능성 제기

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김정은 북한 국무위원장이 10대 딸인 주애의 4세대 세습 가능성을 두고 장기적 노력을 하고 있다는 평가가 나왔다.주애의 현재 나이는 13세로 추정되며 42세인 아버지가 비교적 건강함에도 벌써 차기 후계자로 논의되는 것은 김 위원장의 험난한 세습 과정 때문이란 분석이다.파이낸셜 타임스(FT)는 24일(현지시간) 김정일 국방위원장 사망 이후 3년 동안의 짧은 시간 동안 삼촌과 이복형을 살해하는 피비린내 나는 숙청을 통해 김 위원장이 권력을 장악했다고 전했다.이때문에 초기 세습 과정에서 무시당하기도 했던 김 위원장은 북한 주민들에게 주애를 후계자로 인식시키는 장기적 노력을 하고 있다는 것이다.미국 안보 싱크탱크인 스팀슨센터의 레이첼 이민영은 FT에 “주애의 최근 공개 석상에 등장하는 모습과 공개적인 호칭 변화는 4세대 세습을 준비하기 위한 의도적 노력을 시사한다”고 평가했다.빅터 차 미 전략국제문제연구소(CSIS) 한국 석좌는 “현재 김 위원장 주변의 두드러지는 인물들은 모두 여성으로 부인 리설주, 외무상 최선희, 여동생 김여정 등이다”라며 “김 위원장이 여성 인권에 관심이 높다기보다는 만약 젊은 남성이 있다면 그에게 모든 관심이 쏠릴 것이기 때문”이라고 분석했다.김 위원장 스스로 권력에 위협이 되는 젊은 남성보다는 여성을 주변에 두는 것에 훨씬 안정감을 느낄 수 있다고 덧붙였다.주애는 지난해 9월 중국에서 열린 열병식에 참석하는 아버지를 따라 첫 해외 방문으로 중국 베이징에 기차를 타고 함께 갔다.이어 지난 2월 열린 북한 노동당 제9차 공식 당대회에 모습을 드러내 김 위원장과 함께 금수산태양궁전 참배 등 주요 일정에 동행했다.북한 당 규약상 만 18세 이상만 입당할 수 있기 때문에 미성년인 주애는 정식 당 직책을 맡을 수 없지만, 후계자 수업의 하나로 상징적 특수 직책을 부여받았을 가능성이 있다.주애는 검은색 가죽 재킷을 입고 탱크를 타거나 사격하는 모습을 공개하고, 대륙간탄도미사일(ICBM)을 참관하는 등 군 통솔이 가능한 ‘강인한 여성 지도자’ 이미지를 쌓고 있다.김 위원장이 주애를 애지중지하는 모습을 두고 ‘딸바보’란 한국식 별명도 나왔지만, 4세대 조기 세습체제 안정화를 위한 치밀한 빌드업에 가깝다는 관측이다.일부에서는 전통적으로 부계 중심 문화인 북한에서 여성 후계자는 불가능하다는 시각도 있지만, 성별보다 중요한 것은 백두혈통이란 주장도 있다.안찬일 세계북한연구센터 소장은 “북한에서는 세습에 대한 거부 반응이 사라진 지 오래됐다”면서 “수령의 아들 또는 딸이 수령이 되어야 한다는 생각이 익숙하기 때문에 김 위원장은 여러 가지 계산을 통해 주애를 공개한 것”이라고 밝혔다.이어 “김 위원장과 부인 리설주 사이에 아들이 있다면 굳이 공부시킨다고 연막을 치거나 감춰놓을 필요가 없다”며 주애를 통해 일찌감치 세습 체제의 안정을 노린다고 봤다.북한이 조기에 4세대 후계자를 내세우는 것은 지난 3월 헌법 개정을 통해 ‘통일’이란 문구를 삭제하고 ‘두 국가론’을 법제화한 것과도 일맥상통한다는 것이다.북한 노동당 기관지 노동신문에서는 500년 조선 이씨왕조에 이어 ‘1000년 집권’이란 보도로 세습 체제 정당화 의지를 드러낸다고 지적했다.