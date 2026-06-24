SNS서 女정치인 노출 품평?…멕시코 전직 시장, 월드컵 ‘파격 의상 논란’에 일침

세줄 요약 멕시코 전직 여성 시장 산드라 쿠에바스가 월드컵 응원 현장에서 입은 깊게 파인 흰색 민소매 티셔츠 사진이 퍼지며 SNS에서 외모 검열과 품평이 쏟아졌다. 그는 가슴을 없앨 수도 없지 않느냐며 악성 댓글에 맞서고, 개성과 자유를 존중하는 멕시코 문화를 강조했다. 월드컵 응원 사진 확산, 외모 품평 논란

전직 시장 쿠에바스, 악성 댓글에 반박

개성과 자유 존중하는 멕시코 문화 강조

이미지 확대 멕시코 과우테목 구의 전직 시장 산드라 쿠에바스(가운데). 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 멕시코 과우테목 구의 전직 시장 산드라 쿠에바스(가운데). 소셜미디어(SNS) 캡처

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월드컵 응원 현장을 찾은 멕시코 전직 여성 시장의 옷차림을 두고 온라인상에서 무분별한 외모 검열과 품평이 이어져 논란이 일고 있다.21일(현지시간) 더 선에 따르면 멕시코 과우테목 구의 전직 시장 산드라 쿠에바스(40)가 자국 대표팀 경기를 응원하는 자리에서 가슴 부위가 깊게 파인 흰색 민소매 티셔츠를 입은 사진이 소셜미디어(SNS)에 퍼지며 논란이 일었다.사진 속 그는 멕시코 유니폼을 허리에 묶었을 뿐 실제로 착용하지는 않았다.SNS에서 그의 외모와 의상을 트집 잡는 악성 댓글이 쏟아지자 쿠에바스는 직접 입을 열었다. “그러면 제가 어쩌겠나. 가슴을 없애버릴 수도 없는 노릇이지 않겠나”라며 일부 네티즌의 공격을 맞받아쳤다.그는 “비하하는 시선도 있지만 우리 멕시코 사람들은 원래 이렇다”면서 각자의 개성과 자유를 존중하는 자국의 문화를 강조했다.쿠에바스는 2021년 10월부터 2024년 3월까지 과우테목 시장직을 맡았다. 현재는 ‘멕시코 누에보’ 정치 운동의 코디네이터로 활동하고 있다.한편 멕시코 대표팀은 이번 월드컵에서 순항 중이다. 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾은 데 이어 한국을 1-0으로 누르며 2연승을 달렸고 조별리그 통과를 일찌감치 확정했다. 조별리그 마지막 경기는 체코와의 대전으로 이미 16강 진출을 확보한 만큼 부담 없이 임할 수 있게 됐다.