“우리 아들 기죽지 마” 졸업 선물이 453만원?…중국 부모들, 이렇게까지 한다는데

세줄 요약 중국에서 가오카오를 마친 학생들에게 휴대전화, 노트북, 태블릿, 스마트워치, 이어폰을 묶은 졸업 선물 세트가 인기다. 가격은 1만~2만 위안, 최고 453만원을 넘기도 한다. 부모들은 자녀를 격려하며 지갑을 연다. 가오카오 뒤 졸업 선물 세트 소비 확산

휴대전화·노트북 등 고가 전자기기 묶음 판매

부모들, 자녀 격려 명분으로 지갑 여는 분위기

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중국 대학입학시험 가오카오(高考)가 끝나고 대학 입학을 앞둔 학생들 사이에서 휴대전화와 노트북 등을 한꺼번에 사는 ‘(고등학교) 졸업 선물 세트’ 소비가 유행처럼 번지고 있다. 제품 구성에 따라 가격이 최고 2만 위안(약 453만원)을 웃돌지만 열심히 공부한 자녀를 격려하려는 부모들이 흔쾌히 지갑을 열고 있다는 분석이 나온다.중국 매체 중화망은 지난 22일 중국 부모들이 대학에 입학하는 자녀에게 고가의 전자기기 여러 개를 한꺼번에 사주는 문화가 유행하고 있다고 보도했다.최근 중국 소셜미디어(SNS)에서 ‘졸업 선물 세트’를 검색하면 학교 앞에서 휴대전화와 노트북, 태블릿, 스마트워치, 이어폰 또는 헤드셋 상자를 든 채 인증 사진을 올린 게시물을 쉽게 찾아볼 수 있다.한 전자제품 판매자는 중화망에 “대부분의 학생이 실제 필요보다 친구들이 사용하는 디지털 제품의 브랜드나 사양을 비교하는 데 더 집중한다”고 지적했다.중국 차오신문은 지난 15일 관련 현상을 보도하며 “가장 인기 있는 브랜드는 화웨이와 애플”이라고 전했다. 휴대전화와 태블릿, 스마트워치, 이어폰 등을 포함한 세트 가격은 6000~8000위안(약 136만~181만원) 수준인 것으로 알려졌다.제품 선택 기준도 성별에 따라 다소 차이를 보였다. 남학생은 고성능 노트북을 선호하는 반면, 여학생은 가볍고 휴대하기 편한 제품을 찾는 경향이 컸다. 노트북 가격은 5000~9000위안(약 113만~204만원)대였고, 레노버와 아수스(ASUS), 델(DELL) 등이 인기 브랜드로 꼽혔다.휴대전화와 노트북, 태블릿, 스마트워치, 이어폰 등을 모두 갖춘 졸업 선물 세트의 가격은 대체로 1만~2만 위안(약 227만~453만원) 수준이다. 고급 사양은 2만 위안을 훌쩍 뛰어넘는다.차오신문은 “1만 위안이 넘는 계산서를 보고도 부모들은 놀라지 않는다”면서 올해는 카메라를 사는 학생들도 많아졌다고 전했다. 한 부모는 “가오카오가 끝난 뒤 아이폰17 프로맥스를 깜짝 선물로 사줬는데 여행 떠날 때 필요할 것 같아 노트북도 급하게 사줬다”면서 “3년 동안 열심히 공부했는데 이 정도 금액은 아끼고 싶지 않다”고 말했다.다만 전문가들은 전자기기가 학업과 일상에 필요한 건 맞지만, 유행과 비교하는 소비에 휩쓸려서는 안 된다고 조언했다. 또 판매업체가 여러 전자기기를 ‘대학생 필수품’처럼 묶어 판매하며 소비자의 불안과 비교 심리를 자극할 수 있다고 지적하면서, 소비자들도 필요와 형편을 따져 현명하게 구매하는 자세가 필요하다고 강조했다.