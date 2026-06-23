“가만히 누워 멍 때려도 연봉 2300만원”…‘곰 알바’로 인기 폭발한 中 동물원

세줄 요약 중국 허난성의 한 동물원이 흑곰 의상을 입고 관람객과 어울리는 ‘곰 알바’를 모집해 온라인에서 큰 화제를 모았다. 연봉은 약 2300만원이며, 하루 6시간 근무에 한 달 4일 휴무 조건이다. 말은 하면 안 되고, 필요할 때만 예외적으로 허용된다. 흑곰 의상 입는 이색 알바 공고

연봉 2300만원, 하루 6시간 근무

지원자 100명 넘고 조기 마감

이미지 확대 흑곰 사진. 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 흑곰 사진. 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

이미지 확대 중국 뤄허 야생동물원이 흑곰 의상을 입고 관람객과 교류할 직원을 모집한다는 공고가 현지에서 화제를 모으고 있다. 바이두 닫기 이미지 확대 보기 중국 뤄허 야생동물원이 흑곰 의상을 입고 관람객과 교류할 직원을 모집한다는 공고가 현지에서 화제를 모으고 있다. 바이두

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중국의 한 동물원이 곰 의상을 입고 관람객과 어울리는 ‘곰 알바’ 직원을 모집해 온라인에서 화제를 모으고 있다. 말 한마디 없이 누워도 되는 파격적(?)인 조건 덕분에 공고가 올라오자마자 100명이 넘는 지원자가 몰렸다.23일 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 중국 허난성에 위치한 뤄허 야생동물원은 지난 13일 흑곰 의상을 착용하고 동물원을 돌아다니며 방문객과 교류하는 직원 채용 공고를 올렸다.연봉은 10만 위안(약 2300만원)으로 소셜미디어(SNS)를 통해 공고가 빠르게 퍼지며 화제로 떠올랐다.지원 자격은 18세 이상이다. 성별과 관계없이 체력이 좋아야 한다는 조건도 붙었다.하루 6시간 근무에 한 달에 4일 휴무다. 근무 중에는 말을 해서는 안 되고 곰을 따라 가르릉 소리 정도만 낼 수 있다.도움이 필요할 때나 긴급 상황에만 예외가 허용된다.또한 관람객이 건네는 간식도 가리지 않고 받아먹어야 한다.공고 문구도 눈길을 끌었다. “피곤하면 그냥 누워서 멍을 때려도 되고, 기운이 넘치면 뛰거나 춤을 추거나 나무를 타거나 물고기를 잡아도 된다. 편한 대로 하면 된다”는 문구가 담겼다.또한 “엉뚱하거나 황당한 행동으로 인기를 끌면 좋다”는 내용도 포함됐다.동물원 측은 100명이 넘는 지원자가 몰리면서 공고가 올라간 지 며칠 만에 모든 자리가 채워졌다고 밝혔다. 다만 정확한 채용 인원은 공개하지 않았다.동물원 관계자는 “SNS에서 유명해지면 기본 연봉보다 더 많이 벌 수도 있다”며 “젊은이들에게 색다른 일자리가 될 수 있고, 동물원 수익 창출에도 새로운 가능성을 열어줄 것”이라고 설명했다.누리꾼들의 반응은 다양했다. “허난성의 여름은 무척 더운데 그 두꺼운 의상을 입고 버틸 수 있을지 걱정된다”는 우려 섞인 댓글이 달렸다. 한편으로는 “근무 중에 말을 하면 안 된다고? 그 규칙을 지킬 수 있는 사람이 몇이나 될지 모르겠다”거나 “재미있는 아이디어이긴 한데 아이들이 진짜 야생동물을 구분하지 못하거나 무서워하지 않게 될까 봐 걱정된다”는 의견도 나왔다.