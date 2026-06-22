스타머 퇴진설에 불지핀 트럼프… “처참히 실패… 북해 유전 열어라”

SNS서 영국 총리 사임 예고

세줄 요약 트럼프 대통령이 영국 스타머 총리의 사임 가능성을 거론하며 이민과 에너지 정책 실패를 강하게 비판했다. 풍력 등 대체 에너지보다 북해 유전 개발을 열어야 한다고 주장했고, 스타머 총리는 당내 반발과 선거 참패로 퇴진 압박을 받고 있다. 트럼프, 스타머 퇴진설 거론하며 공개 비판

이민·에너지 실패 지적, 북해 유전 재개 촉구

스타머, 인사 논란·선거 참패로 사임 압박

2026-06-23 14면

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영국 정치권 안팎에서 키어 스타머 총리의 자진 사퇴 가능성이 제기되는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 스타머 총리의 조기 퇴진설에 불을 지폈다.트럼프 대통령은 21일(현지시간) 트루스소셜에 “키어 스타머가 영국 총리직에서 사임할 것”이라고 전망하며 “그는 이민과 에너지라는 두 가지 매우 중요한 사안에서 처참히 실패했다. 북해 유전을 열어라”라고 했다. 그러면서 “그가 잘되기를 빈다”고 덧붙였다.화석 연료 옹호론자인 트럼프 대통령은 스타머 총리가 화석 연료 대신 풍력 발전 등 대체 에너지에 집중하다가 영국의 경제와 민생을 악화시켰고, 이 실책이 당내 반발과 맞물리면서 결국 사임으로 이어질 것이라고 주장한 것이다. 트럼프 대통령은 그간 영국이 북해 유전 신규 개발에 다시 나서야 하며, 이민 통제도 강화해야 한다고 강조해왔다.스타머 총리는 성착취범 제프리 엡스타인과 친분이 깊은 정치인을 주미 대사로 임명하며 정치적 위기에 처한 이후 최근 지방선거 참패까지 겹치면서 당 안팎에서 거센 사임 압박을 받고 있다. 특히 노동당 내 유력 당권 주자인 앤디 버넘 그레이터 맨체스터 시장이 지난 18일 치러진 하원의원 보궐선거에서 승리하면서 스타머 총리의 입지는 더욱 좁아졌다. 이에 영국 매체들은 스타머 총리가 22일 사임을 발표할 것이라는 보도를 연이어 내놓고 있다.한편 트럼프 대통령은 스타머 총리에 이어 최근 이란전쟁과 교황 문제 등을 두고 갈등을 빚은 조르자 멜로니 이탈리아 총리를 향해서도 날을 세웠다. 그는 “이탈리아와 그 총리는 이란 이슬람 공화국의 심각한 핵 위협에 관여하는 일 따위는 생각조차 하지 않을 것”이라고 비난했다.