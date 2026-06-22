‘퍼주기 협상’ 비판 의식했나… 회담판 흔드는 트럼프의 ‘거친 입’

첫 만남 때 SNS에 ‘이란 타격’ 위협

우라늄 농축 주장엔 “입 조심하라”

여론 무마 위한 의도적 메시지 분석

세줄 요약 미국과 이란의 첫 종전 이행 회담이 트럼프 대통령의 돌발 강경 발언으로 파행 위기를 맞았다. 그는 헤즈볼라 문제를 거론하며 이란을 다시 강하게 타격할 수 있다고 압박했고, 이란 대표단은 반발해 이탈했다가 중재 끝에 복귀했다. 미국 내 퍼주기 협상 비판을 의식한 계산이라는 해석이 나온다. 트럼프 강경 발언으로 미·이란 회담 파행 위기

헤즈볼라·우라늄 농축권 둘러싼 압박 메시지

미국 내 퍼주기 협상 비판 의식한 계산 분석

2026-06-23 2면

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종전 양해각서(MOU) 이행을 위한 미국·이란 간 첫 회담은 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 공격 위협으로 중도에 파행 위기를 맞기도 했다.트럼프 대통령은 21일(현지시간) 트루스소셜에 “이란은 즉시 고액의 지원을 받는 레바논의 대리 세력(헤즈볼라)이 문제를 일으키는 것을 막아야 한다”며 “그렇지 않으면 우리는 지난주에 우리가 했던 것과 마찬가지로 이란을 다시 매우 강하게 타격할 것이며 (타격은) 더욱 강해질 것”이라고 적었다.이 같은 메시지는 스위스에서 회담이 본격화할 시점에 나왔다.이란 매체들은 트럼프 대통령의 발언이 알려지자 이에 반발한 이란 대표단이 협상장에서 전격 이탈했다고 보도했다.이란 측 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 트럼프 대통령을 겨냥해 “미국은 신중히 발언하는 것이 좋을 것”이라고 경고했다.이후 미국과 중재국들은 이란 대표단을 협상장으로 복귀시키기 위한 물밑 설득에 나섰고, 이어 회담이 재개된 것으로 알려졌다.양측 대화가 본궤도에 오르던 와중에 트럼프 대통령이 이란을 자극하는 메시지를 낸 것은 다분히 의도적이라는 관측이 대체적이다. 기선제압 성격과 함께 이란에 퍼주기를 했다는 말까지 나오는 상황에서 자국 내 MOU 비판 여론을 의식해 일부러 강경 메시지를 발신했다는 분석이다.트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 이란이 우라늄 농축권을 유지해야 한다고 주장한 마수드 페제시키안 이란 대통령의 발언에 대해 “입조심하는 게 좋을 것”이라고도 엄포를 놨다.