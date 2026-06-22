‘퍼주기 협상’ 비판 의식했나… 회담판 흔드는 트럼프의 ‘거친 입’

첫 만남 때 SNS에 ‘이란 타격’ 위협
종전 양해각서(MOU) 이행을 위한 미국·이란 간 첫 회담은 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 공격 위협으로 중도에 파행 위기를 맞기도 했다.
우라늄 농축 주장엔 “입 조심하라”
여론 무마 위한 의도적 메시지 분석
트럼프 대통령은 21일(현지시간) 트루스소셜에 “이란은 즉시 고액의 지원을 받는 레바논의 대리 세력(헤즈볼라)이 문제를 일으키는 것을 막아야 한다”며 “그렇지 않으면 우리는 지난주에 우리가 했던 것과 마찬가지로 이란을 다시 매우 강하게 타격할 것이며 (타격은) 더욱 강해질 것”이라고 적었다.
이 같은 메시지는 스위스에서 회담이 본격화할 시점에 나왔다.
이란 매체들은 트럼프 대통령의 발언이 알려지자 이에 반발한 이란 대표단이 협상장에서 전격 이탈했다고 보도했다.
이란 측 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 트럼프 대통령을 겨냥해 “미국은 신중히 발언하는 것이 좋을 것”이라고 경고했다.
이후 미국과 중재국들은 이란 대표단을 협상장으로 복귀시키기 위한 물밑 설득에 나섰고, 이어 회담이 재개된 것으로 알려졌다.
양측 대화가 본궤도에 오르던 와중에 트럼프 대통령이 이란을 자극하는 메시지를 낸 것은 다분히 의도적이라는 관측이 대체적이다. 기선제압 성격과 함께 이란에 퍼주기를 했다는 말까지 나오는 상황에서 자국 내 MOU 비판 여론을 의식해 일부러 강경 메시지를 발신했다는 분석이다.
박성연 서울시의원, 양진중 운동장 숙원사업 결실… 생활체육시설 공사 착공
서울시의회 박성연 의원(국민의힘, 광진2)은 광진구 광장동 582-3 일대 생활체육시설 조성공사가 22일 본격 착공에 들어갔다고 밝혔다. 이번 사업은 양진중학교의 운동장 부족 문제를 해소하고, 지역 주민들을 위한 생활체육 공간을 확충하기 위해 관련 사업을 본격 추진하며, 오는 9월까지 학교 내 생활체육시설과 녹지공간이 복합적으로 조성될 예정이다. 지난 2005년 개교한 양진초·중학교는 그동안 운동장과 체육관을 공동으로 사용해 왔다. 특히 양진중학교는 전용 운동장이 없어 체육관과 농구장 등 대체 시설에서 체육 수업을 진행해 왔으며, 이에 따라 학생과 학부모들의 운동장 확보 요구가 지속해서 제기되어 왔다. 이에 박 의원은 지난 1월 김경호 광진구청장, 신진호 광진구의원 등과 함께 현장을 방문해 공공공지 활용 가능성과 생활체육시설 조성 방안을 점검한 바 있다. 이후 서울시와 광진구는 관계기관 협의와 행정절차를 진행하며 사업 추진을 구체화해 왔다. 특히 이번 사업은 오세훈 서울시장이 추진한 ‘규제철폐 34호(비오톱 토지 지정 기준 개선)’ 시행에 따라 해당 부지의 비오톱 등급이 조정되면서 공공공지 활용이 가능해져 추진에 속도를 낼 수 있었다. 박 의원은
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트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 이란이 우라늄 농축권을 유지해야 한다고 주장한 마수드 페제시키안 이란 대통령의 발언에 대해 “입조심하는 게 좋을 것”이라고도 엄포를 놨다.
세줄 요약
- 트럼프 강경 발언으로 미·이란 회담 파행 위기
- 헤즈볼라·우라늄 농축권 둘러싼 압박 메시지
- 미국 내 퍼주기 협상 비판 의식한 계산 분석
2026-06-23 2면
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