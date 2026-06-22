北 고위급 8년 만에 일본 오나…아시안게임 단장에 체육상

세줄 요약 북한이 2026 아이치·나고야 아시안게임 참가 명단에 김일국 체육상을 단장으로 적었다. 일본 정부의 허가 여부가 관심을 모은다. 성사되면 북한 현직 고위급의 일본 방문은 8년 만이다. 스포츠 교류를 계기로 북일 접촉 가능성도 거론된다. 북한, 아시안게임 단장에 김일국 체육상 기재

일본 정부의 입국 허가 여부와 예외 적용 주목

성사 시 북한 현직 고위급의 일본 방문 8년 만

이미지 확대 2018년 평창 동계올림픽 참가를 위해 방한한 김일국(가운데) 북한 체육상. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2018년 평창 동계올림픽 참가를 위해 방한한 김일국(가운데) 북한 체육상. 연합뉴스

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북한이 오는 9월 일본에서 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 선수단 명단에 김일국 체육상을 단장으로 기재한 것으로 알려졌다. 김 체육상의 방일이 성사될 경우 북한 현직 고위급 관료의 일본 방문은 8년 만이 된다.22일 교도통신은 외교 소식통을 인용해 북한이 아시안게임 참가를 위해 일본 측에 제출한 선수단 명단에 김 체육상을 단장으로 올렸다고 전했다.이에 따라 일본 정부가 김 체육상의 입국을 허가할지 주목된다. 일본은 북한의 핵·미사일 개발에 대응한 독자 제재의 일환으로 북한 국적자의 입국을 원칙적으로 금지하고 있지만 국제 스포츠 대회 참가 등은 예외적으로 허용하고 있다.스포츠 교류를 계기로 북일 간 접촉이 이뤄질 가능성도 있다. 다카이치 사나에 총리는 일본인 납북 피해자 문제 해결을 위해 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담을 포함한 모든 선택지를 배제하지 않겠다는 입장을 거듭 밝혀왔다.김 체육상은 이미 일본 방문 전례가 있다. 그는 2018년 도쿄에서 열린 국가올림픽위원회(NOC) 총회 참석을 위해 방일했다. 당시에도 아베 신조 전 총리가 김 위원장과의 정상회담을 모색하던 시기로, 일본 정부가 대화 의지를 보여주기 위해 예외적으로 입국을 허가했다는 해석이 나왔다.김 체육상은 2023년 중국 항저우 아시안게임과 2024년 파리올림픽에서도 선수단을 이끌었으며, 2018년 평창 동계올림픽 때는 북한 선수단장 자격으로 한국을 방문했다.북한은 이번 아이치·나고야 아시안게임에 축구·탁구·레슬링 등을 중심으로 약 200~300명 규모의 선수단을 파견할 것으로 예상된다.