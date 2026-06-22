美-이란 스위스 첫 회담 80분만에 종료...파행설 나오며 팽팽한 신경전

세줄 요약 미국과 이란이 스위스에서 첫 실무협상을 했지만 80분 만에 끝나며 성과를 내지 못했다. 파키스탄과 카타르가 함께한 4자 회담이었고, 트럼프 대통령의 재타격 위협이 긴장을 키웠다. 이란은 회담장을 떠났다는 보도와 협상 지속 보도가 엇갈렸다. 스위스 첫 실무협상 80분 만에 종료

파키스탄·카타르 동참한 4자 회담 진행

트럼프 위협 속 파행설과 지속설 엇갈림

이미지 확대 JD 밴스 미국 부통령 등 미국 측 협상단이 21일(현지시간) 스위스 뷔르겐슈토크의 한 리조트에서 이란과의 협상을 위해 입장하고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 JD 밴스 미국 부통령 등 미국 측 협상단이 21일(현지시간) 스위스 뷔르겐슈토크의 한 리조트에서 이란과의 협상을 위해 입장하고 있다. AFP 연합뉴스

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미국과 이란이 스위스에서 종전 실무협상을 진행했지만 첫 회담은 팽팽한 신경전 끝에 별다른 성과 없이 마무리됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어를 통해 이란을 다시 타격할 수 있다며 위협했다.JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 협상단과 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 단장으로 나선 이란 대표단은 21일(현지시간) 스위스 루체른 호수 인근 뷔르겐슈토크 리조트에서 첫 회담을 진행했지만 80분 만에 종료됐다. 이날 회담은 중재국인 파키스탄과 카타르가 동참한 4자 회담 형식으로 진행됐으며, 미국과 이란은 내부 협의를 이유로 정회를 요구한 것으로 전해졌다.이란 타스님 통신은 자국 협상단이 트럼프 대통령의 위협에 반발해 협상장을 떠났다고 보도했다. 앞서 트럼프 대통령은 트루스소셜에서 “이란은 즉시 고액의 지원을 받는 레바논의 대리세력(헤즈볼라)이 문제를 일으키는 것을 막아야 한다”며 “그렇지 않으면 우리는 지난주에 했던 것과 마찬가지로 이란을 다시 매우 강하게 타격할 것”이라고 위협했다. 트럼프 대통령은 또 이란이 우라늄 농축권을 유지해야 한다고 주장한 마수드 페제시키안 이란 대통령의 발언에 대해 “입을 조심하는 게 좋을 것이다. 그가 태도를 바로잡지 않으면 그 나라의 나머지를 장악할 것”이라고 말했다고 폭스뉴스가 전했다.다만 서방 언론은 이란이 여전히 협상에 임하고 있다며 이란 측 언론과는 다른 분위기를 전했다. AFP통신은 “이란 대표단은 회담에 계속 임하고 있으며, 중재국 측에 철수하겠다는 어떤 의사도 내비치지 않았다”고 익명의 외교 소식통 발언을 전했다. CNN방송도 미국과 이란의 협상이 교착 상태이긴 하지만 끝난 것은 아니라고 보도했다.밴스 부통령은 이날 회담이 시작되기 전 취재진과 만나 “이란 지도부가 지역(중동)을 불안정하게 하는 역할을 포기하고 장기적으로 핵무기를 포기할 의향이 있다면, 미국은 이란과의 관계를 근본적으로 변화시킬 용의가 있다”고 말했다. 그는 “(트럼프) 대통령이 우리(미국 협상 대표단)에게 요청한 것은 이란 국민과의 관계를 변화시키기 위한 새로운 장을 열고 이란 국민에게 이런 메시지를 전하라는 것”이라고 덧붙였다.