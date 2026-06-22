[돋보기] 쓰레기는 줍고 욱일기는 들고…월드컵서 드러난 日의 두 얼굴

세줄 요약 2026 북중미 월드컵에서 일본 팬들은 경기 뒤 관중석을 자발적으로 청소해 모범적이라는 평가를 받았다. 그러나 일본 내부에서는 집에서는 가사노동을 떠넘긴다는 비판이 나왔고, 같은 무대에서 욱일기까지 등장해 전범기 논란도 다시 불거졌다. 경기 뒤 관중석 청소로 외신 찬사

일본 내부선 가사노동 회피 비판

같은 무대 욱일기 등장으로 논란

이미지 확대 일본 축구 팬들이 경기장에서 뒷정리하는 모습. AFP연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일본 축구 팬들이 경기장에서 뒷정리하는 모습. AFP연합뉴스

이미지 확대 경기장에서처럼 “제발 집에서나 하라” 가사분담해야 한다는 게시글. 엑스 닫기 이미지 확대 보기 경기장에서처럼 “제발 집에서나 하라” 가사분담해야 한다는 게시글. 엑스

이미지 확대 일본과 튀니지의 월드컵 조별리그 경기 중계 화면. 서경덕 교수 제공 닫기 이미지 확대 보기 일본과 튀니지의 월드컵 조별리그 경기 중계 화면. 서경덕 교수 제공

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2026 북중미 월드컵에서 일본 응원단이 또다시 화제의 중심에 섰다.경기 뒤 관중석을 자발적으로 청소하는 모습으로 찬사를 받았지만, 정작 일본 내부에서는 “집안일은 외면하면서 보여주기식 청소만 한다”는 비판이 쏟아졌다.여기에 월드컵 경기장에서는 군국주의의 상징인 욱일기까지 등장했다. 청소 문화로는 박수를 받고, 욱일기 논란으로는 비판을 받는 상반된 모습이 같은 월드컵 무대에서 펼쳐진 것이다.최근 일본 팬들은 미국 댈러스에서 열린 일본과 네덜란드 경기 뒤에 대형 쓰레기봉투를 들고 관중석 곳곳을 돌며 쓰레기를 수거했다. 자신들이 앉았던 자리뿐 아니라 주변에 버려진 쓰레기까지 정리하는 모습이 외신에 소개되면서 “모범적인 관중 문화”라는 평가를 받았다.하지만 일본 내부의 시선은 달랐다.소셜미디어(SNS)에는 공공장소 청소에 적극적인 남성들이 정작 가정에서는 가사노동을 배우자에게 떠넘기고 있다는 비판이 나왔다.공공장소에서는 솔선수범해 청소하면서도 정작 집에서는 가사노동을 배우자에게 떠넘기는 경우가 적지 않다는 것이다.실제로 SNS에는 경기장에서 쓰레기를 줍는 남성과 집에서 소파에 누워 스마트폰을 보는 남성을 대비한 그림이 확산했다. 그림에는 “제발 집에서나 하라”는 문구가 적혔고 수만 건의 공감을 얻었다.한 일본 네티즌은 “일본 남성들이 경기장에서 청소하는 모습은 세계적으로 칭찬받지만 가사노동 시간은 세계 최하위 수준”이라며 “집안일부터 함께해야 한다”고 지적했다.경제협력개발기구(OECD)의 2021년 통계에 따르면 일본 남성의 하루 평균 가사노동 시간은 41분으로 조사 대상 30개국 가운데 가장 적었다.일본 언론 역시 냉소적인 시선을 보냈다.닛칸스포츠는 해외에서 찬사를 받는 일본 팬들의 청소 문화와 달리 국내에서는 “굳이 일본인의 성실함을 과시하려고 주변 쓰레기까지 치우는 것 아니냐”는 비판도 나온다고 전했다.그런가하면 같은 월드컵 무대에서 일본 응원단은 또 다른 논란을 만들었다. 21일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 일본과 튀니지의 조별리그 경기 도중 관중석에서 욱일기가 등장한 것이다.이번 경기는 1930년 우루과이 월드컵 개막 이후 통산 1000번째 경기로 기록될 만큼 전 세계 축구팬들의 관심이 집중된 무대였다.서경덕 성신여대 교수는 “경기장 내 욱일기 사용 장면이 중계 화면과 전광판에 노출됐다”며 “월드컵 응원 도구로 욱일기를 사용하는 것은 매우 부적절한 행위”라고 지적했다.욱일기는 과거 일본 제국주의와 군국주의를 상징하는 전범기로 평가받는다. 한국을 비롯한 아시아 여러 국가에서는 침략 전쟁의 상징으로 받아들여진다.일본 응원단의 욱일기 논란은 이번이 처음도 아니다.2022년 카타르 월드컵 당시에도 경기장 내 욱일기 사용이 논란이 됐고 안전요원들이 이를 제지했다. 이번 대회에서도 일본의 1차전 당시 자국 내 거리응원 현장에서 욱일기가 등장해 비판을 받은 바 있다.관중석 청소로 세계의 박수를 받는 모습과 전범기 논란이 반복되는 모습이 같은 월드컵 무대에서 동시에 나타나면서 일본 안팎에서는 씁쓸한 반응이 이어지고 있다.