카타르 묶인 이란 자금 60억 달러 사용 협의 중

식량·의약품 등 인도적 목적

2026-06-22 6면

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미국이 카타르에 동결된 이란 자금 60억 달러(약 9조 2000억원)를 인도적 지원 목적으로 사용할 수 있도록 카타르와 협의 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 19일(현지시간) 보도했다.WSJ는 소식통을 인용해 미국이 이란과 체결한 종전 양해각서(MOU)에 따른 초기 금융 유인책 중 하나로 이 같은 방안을 추진하고 있다고 전했다. 이 방안은 이란이 전 세계에 동결된 약 1000억 달러 규모의 자금 일부를 사용하게 하는 것을 목표로 하며, 카타르 내 자금 사용 방식이 다른 이란 자금 처리의 선례가 될 수 있다.합의가 성사되면 이란 중앙은행이 주문한 식량, 의약품 및 기타 인도적 지원 물품 구매를 카타르가 허용하는 방식이 될 것으로 보인다. 이 같은 방식이 시행되면 미국은 이란의 자금 사용처를 감시하는 동시에 동결 자금 해제 지속 여부를 통제함으로써 협상력을 유지할 수 있다.다만 아직 이란이 이 방식에 동의한 것은 아니며, 향후 미국과 이란 간 핵 문제 협상에서 미국이 내놓을 여러 제안 중 하나인 것으로 알려졌다. 앞서 미국과 이란은 종전 MOU 11조에서 “미국은 MOU 이행 시 이란이 동결된 자산 전액을 사용할 수 있도록 보장한다”고 합의했다.