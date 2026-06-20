[속보] 이란군 “호르무즈 재봉쇄한다…美·이스라엘 탓”

세줄 요약 이란군이 미국의 MOU 이행 실패와 이스라엘의 레바논 공습을 이유로 호르무즈 해협을 폐쇄하겠다고 경고했다. 이란은 이를 적의 약속 위반에 대한 첫 대응 단계로 규정하고, 침략이 계속되면 추가 조치도 실행하겠다고 밝혔다. 이란군, 호르무즈 해협 재봉쇄 방침 발표

미국 MOU 불이행과 이스라엘 공습을 이유로 제시

레바논 휴전 위반을 근거로 추가 조치 경고

이미지 확대 22일(현지시간) 이란 국영방송이 배포한 이란 군인들의 호르무즈 해협 통과 컨테이너선 나포 장면. 2026.4.23 IRIB 캡처 닫기 이미지 확대 보기 22일(현지시간) 이란 국영방송이 배포한 이란 군인들의 호르무즈 해협 통과 컨테이너선 나포 장면. 2026.4.23 IRIB 캡처

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이란군이 호르무즈 해협 재봉쇄 방침을 밝혔다.이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙사령부는 20일(현지시간) 성명에서 “미국이 종전 양해각서(MOU) 제1조를 이행하지 않고 명백히 약속을 어겼다”며 “호르무즈 해협은 선박 통행에 대해 폐쇄될 것”이라고 밝혔다.사령부는 이스라엘을 ‘시온주의 정권’으로 지칭하며 “이스라엘이 레바논 남부에서 휴전을 지속적으로 위반하고 있으며 점령 병력도 철수하지 않고 있다”고 주장했다.이스라엘군이 주민들을 무자비하게 학살하고 강제 이주시킨 점도 해협 봉쇄 배경으로 들었다.사령부는 “이번 조치는 적의 약속 위반에 대한 첫 번째 대응 단계”라며 “침략이 계속될 경우 적이 의무를 이행하도록 만들기 위한 다음 단계 조치도 계획하고 실행할 것”이라고 경고했다.앞서 18일 도널드 트럼프 미국 대통령과 마수드 페제시키안 이란 대통령은 종전 MOU에 서명했다.MOU 제1조는 ‘레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언한다’고 규정하고 있다.이스라엘은 19일 레바논 무장정파 헤즈볼라와 휴전을 합의했다.하지만 이스라엘군은 휴전 발표 몇시간 뒤인 20일 새벽 전투기와 드론을 이용해 레바논 남부 나바티에 10여곳에 공습을 단행했다.이번 공격으로 아랍 살림에서 3명이 숨졌고 데이르 자흐라니에서 1명이 숨졌다. 드웨이르에서는 드론이 오토바이를 공격해 1명이 사망했다.레바논 휴전을 종전 협상의 최우선 조건으로 내세웠던 이란은 이스라엘의 계속된 공세를 MOU 위반으로 규정하며 해협 재봉쇄 카드를 꺼낸 것으로 풀이된다.