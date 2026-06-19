멕시코인 ‘눈 찢기’ 인종차별 당한 韓 유튜버…일주일 만에 VVIP석 앉은 이유

세줄 요약 멕시코인에게 ‘눈 찢기’ 인종차별을 당한 한국 유튜버 이노냥이 일주일 만에 FIFA 공식 초청으로 같은 경기장을 다시 찾았다. 그는 VVIP석에서 태극기를 두르고 한국 대표팀을 응원하며 상처를 화합과 포용의 메시지로 바꿨다. FIFA 초청으로 멕시코전 다시 찾은 이노냥

‘눈 찢기’ 인종차별 피해 뒤 화합 메시지 전환

VVIP석에서 태극기 두르고 한국팀 응원

이미지 확대 2026 북중미 월드컵 경기장에서 한 멕시코인에게 이른바 ‘눈 찢기’ 인종차별 피해를 입은 뒤 국제축구연맹(FIFA) 공식 초청으로 경기장을 다시 찾은 우리나라 인플루언서 ‘이노냥’(본명 윤수진). 이노냥 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미 월드컵 경기장에서 한 멕시코인에게 이른바 ‘눈 찢기’ 인종차별 피해를 입은 뒤 국제축구연맹(FIFA) 공식 초청으로 경기장을 다시 찾은 우리나라 인플루언서 ‘이노냥’(본명 윤수진). 이노냥 인스타그램 캡처

이미지 확대 멕시코 할리스코주 측량·지리공학 기술자협회(CITGEJ) 회장은 양손 검지로 눈 옆을 찢으며 동양인을 비하하는 동작을 하다가 영상에 포착돼 인종차별 논란에 휩싸였다. 이노냥 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 멕시코 할리스코주 측량·지리공학 기술자협회(CITGEJ) 회장은 양손 검지로 눈 옆을 찢으며 동양인을 비하하는 동작을 하다가 영상에 포착돼 인종차별 논란에 휩싸였다. 이노냥 인스타그램 캡처

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2026 북중미 월드컵 경기장에서 한 멕시코인에게 이른바 ‘눈 찢기’ 인종차별 피해를 입은 우리나라 인플루언서 ‘이노냥’(본명 윤수진)이 국제축구연맹(FIFA) 공식 초청으로 경기장을 다시 찾았다. 인종차별로 받은 상처를 화합과 포용의 메시지로 승화시키기 위해 마련된 자리였다.유튜버 구독자 661만 명을 보유한 이노냥은 19일(한국시각) 자신의 인스타그램에 영상을 올리고 “FIFA에서 일생에 한 번뿐인 소중한 기회를 주셨다”며 멕시코전 초청에 감사의 뜻을 전했다.이날 이노냥은 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전인 한국 대 멕시코 경기가 열린 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움 VVIP석에서 대형 태극기를 몸에 둘렀다.붉은 악마 머리띠와 응원복을 갖춰 입은 그는 주변 멕시코 축구팬들과도 어울리며 한국 대표팀을 응원했다.이번 초청은 지난 12일 벌어진 사건이 계기가 됐다.당시 이노냥은 한국과 체코의 A조 1차전을 관람하며 현장 분위기를 담기 위해 환하게 웃으며 카메라를 향해 손을 흔들고 있었다. 이때 뒤에 앉은 멕시코 남성이 카메라를 응시하더니 양손 검지로 눈 옆을 찢는 동작을 취했다. 이는 서구권에서 동양인을 비하할 때 쓰는 전형적인 인종차별적 행위다.이 장면이 담긴 영상이 공개되자 인종차별 논란은 삽시간에 전 세계로 번졌다. 소셜미디어(SNS)를 통해 가해자는 멕시코 할리스코주 측량·지리공학 기술자협회(CITGEJ) 회장이라는 사실이 밝혀졌고, 결국 SNS에 공개 사과문을 올린 뒤 협회장직에서 물러났다.논란이 커지자 국제축구연맹(FIFA)은 인종차별에 대응하고 화합의 메시지를 전하기 위한 취지로 이노냥을 경기에 공식 초청했다. 또한 성명을 통해 “윤수진씨가 19일 과달라하라에서 열리는 한국-멕시코 경기 초청을 수락해 매우 기쁘다”며 “경기 당일은 ‘국제 혐오 표현 반대의 날’로 존중과 포용의 메시지를 전할 예정”이라고 밝혔다.