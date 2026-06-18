병원장이 맥주 마시며 채혈 주삿바늘 ‘푹푹’…항의하자 고성, 태국 발칵

세줄 요약 태국 싸꼰나콘의 한 보건소장이 자택 방문 진료 중 맥주캔을 든 채 거동이 불편한 노인 환자의 채혈을 시도한 사실이 알려져 비판이 커졌다. 채혈 실패 뒤 환자 가족이 항의하자 고성을 지르고, 다른 곳에서 치료받으라고 말한 정황까지 전해졌다. 맥주 든 채혈 시도, 태국 보건소장 논란 확산

노인 환자 상처·가족 항의에 고성 대응 지적

당국 진상 조사 착수, 원장 임시 전보 조치

이미지 확대 태국 싸꼰나콘 지역 건강증진병원 원장이 노인 환자 자택을 방문해 맥주캔을 손에 든 채 채혈을 시도하는 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 태국 싸꼰나콘 지역 건강증진병원 원장이 노인 환자 자택을 방문해 맥주캔을 손에 든 채 채혈을 시도하는 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처

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태국의 한 보건소장이 거동이 불편한 노인 환자의 채혈을 시도하며 맥주를 마시는 모습이 포착돼 현지에서 거센 공분이 일고 있다. 채혈에 실패한 뒤 환자 가족에게 도리어 고성을 지르며 적반하장식 태도를 보인 사실까지 알려지며 비판의 목소리가 커지고 있다.17일(현지시간) 현지 매체 더타이거 등에 따르면 최근 태국 싸꼰나콘 지역의 한 건강증진병원 원장이 자택 방문 진료 중 맥주캔을 든 채 채혈을 시도하는 모습이 사진으로 찍혀 소셜미디어(SNS)에 확산했다.당시 해당 원장은 근무 중이었지만 격식을 갖추지 않고 편안한 복장으로 현장에 나타난 것으로 전해졌다.환자 가족은 원장이 음주 상태로 채혈을 시도하다 실패했고, 이 과정에서 환자의 손이 부어오르는 상처를 입었다고 주장했다. 해당 환자는 검사를 위해 오랜 시간 공복을 유지하며 대기했던 상황이라 가족들의 분노는 더욱 컸다.이에 대해 환자 가족들이 항의하자 병원장은 오히려 화를 내며 고성을 지른 것으로 알려졌다.심지어 그는 병원 밖 의료 서비스에 대한 비용 1000바트(약 4만 7000원)를 지불해야 한다고 따지며 불만이 있으면 다른 곳에서 치료받으라는 식의 대응을 보였다고 한다.4~5년째 해당 직위를 맡아온 것으로 알려진 이 원장은 과거 알코올 의존증으로 치료를 받은 적이 있으며 최근 다시 음주가 잦아지고 직무를 소홀히 한다는 우려가 꾸준히 제기됐다.SNS에서 사진이 퍼지며 논란이 걷잡을 수 없이 확산하자 당국도 즉각 대응에 나섰다. 싸꼰나콘 도 행정기구는 진상 조사에 착수하는 한편 조사가 마무리될 때까지 해당 병원장을 타 부서로 임시 전보 조치했다.