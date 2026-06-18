‘수출 금지’ 앤트로픽, G7서 “인공지능 두고 분열 안 돼”

아모데이 앤트로픽 CEO, 미 정부 규제 이후

G7참석…세계 3대 인공지능 수장 한자리에

트럼프 대통령 “앤트로픽 복원 협상 잘돼가”

이미지 확대 다리오 아모데이(왼쪽) 앤트로픽 최고경영자(CEO)와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 17일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의를 계기로 회담하고 있다. 에비앙 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 다리오 아모데이(왼쪽) 앤트로픽 최고경영자(CEO)와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 17일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의를 계기로 회담하고 있다. 에비앙 AFP 연합뉴스

이어 G7을 마무리하는 기자회견에서 “인공지능이 훌륭한 점도 있지만 나쁜 점도 있다. 우리 AI를 조심해서 다뤄야 한다”고 강조했다.

이미지 확대 17일 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의 기간 중 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이가 혁신과 인공지능(AI)을 주제로 한 오찬 회의에 참석하고 있다. 에비앙 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 17일 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의 기간 중 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이가 혁신과 인공지능(AI)을 주제로 한 오찬 회의에 참석하고 있다. 에비앙 AFP 연합뉴스

세줄 요약 앤트로픽 다리오 아모데이 CEO가 G7 정상회의에서 AI 도구를 두고 민주국가들이 협력해야 한다고 강조했다. 미국의 수출 금지로 자사 최신 AI 접근이 막힌 뒤 나온 발언이다. 올트먼과 허사비스도 국제 기준과 동맹 협력을 촉구했다. 앤트로픽 CEO, G7서 AI 협력 촉구

미국 수출 금지 뒤 분열 자제 강조

올트먼·허사비스도 국제 기준 제안

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최근 미국 정부로부터 수출 금지 규제를 받은 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 도구를 두고 민주 국가들이 협력해야 한다고 강조했다.아모데이는 17일(현지시간) 주요 7개국(G7) 정상회의가 열린 프랑스 에비앙에서 경쟁자인 샘 올트먼 오픈AI CEO, 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO와 함께 미국을 중심으로 한 동맹의 AI 협력을 촉구했다.그는 미국 정부가 지난 12일 미토스·페이블 5 등 앤트로픽의 최신 AI에 대한 접근을 막은 지 닷새 만에 G7 지도자들에게 첨단 AI 도구 출시에 대해 “분열하고 싶은 유혹을 참아야 한다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 아모데이의 발언에 “앤트로픽의 최신 모델 접근권 복원을 위한 협상이 순조롭게 진행되고 있다”고 설명했다.G7에는 세계 3대 AI 연구를 이끄는 수장들이 처음으로 한자리에 모였다. 오는 가을로 예상되는 증시 상장을 앞두고 앤트로픽과 오픈AI가 치열한 경쟁을 벌이는 가운데 올트먼도 아모데이의 AI 협력 촉구에 호응했다.올트먼은 인공지능 위험에 대해 “전 세계적으로 인정되는 테스트 기준 등을 마련하기 위한 국제 포럼 개최”를 촉구하며 “AI 위험이 부당한 권력 집중으로 이어지지 않도록 하는 것이 매우 중요하다”고 덧붙였다.구글의 허사비스는 AI 모델 개발에 대한 미국 주도의 협력을 촉구하는 한편, 민주적 동맹이 깨질 경우 생물 및 사이버 테러의 위험을 주장했다.지난주 미국 상무부 주도 하의 앤트로픽 AI에 대한 외국인 접근 차단 명령은 한국과 같은 동맹국에서도 접속이 금지되면서 세계적 우려를 낳았다.유럽에서는 미국의 최첨단 기술을 사용하지 못할 경우 경제적 타격을 입을 수 있다는 위기감이 터져나왔다.G7 개최국인 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 “미국이 하루 만에 스위치를 끌 수 있다면 AI 군비 경쟁을 주도하는 수십억 달러 규모의 미국 기업에 피해를 줄 수 있다”라고 경고했다.마크롱 대통령은 “트럼프 대통령을 포함한 G7 지도자들과의 논의가 결실을 보았지만 최첨단 AI모델을 다루는 방법에 관해서는 결정하지 못했다”며 AI 개발을 두고 민주주의 국가들의 협력을 강조했다.