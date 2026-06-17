전쟁 당사자 네타냐후, 종전 협상선 ‘패싱’

‘종전 MOU’ 열람 요구 퇴짜

세줄 요약 미국과 이란의 종전 협상 과정에서 네타냐후 이스라엘 총리가 철저히 소외됐고, 미국은 협정문 초안 열람 요청도 거절했다. 트럼프 대통령은 최종 결정권이 자신에게 있다고 강조했고, 밴스 부통령은 민감한 외교 절차 때문이라며 전문 공개 시점을 19일로 제시했다. 네타냐후, 미·이란 종전 협상서 배제

이스라엘의 협정문 열람 요청도 거절

트럼프 최종결정권 강조, 19일 공개 예고

2026-06-18 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중동 전쟁의 직접적인 당사국이면서도 미국과 이란의 종전 협상 과정에서 철저히 소외된 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 양국이 체결하는 종전 양해각서(MOU)의 열람마저 거부당한 것으로 알려졌다.CNN 방송은 16일(현지시간) 이스라엘 소식통을 인용해 이스라엘이 미국 측에 이란과의 협정문 초안을 보여달라고 요청했으나 거절당했다고 보도했다. 이 소식통은 미국이 열람을 거부한 주요 이유 중 하나로, 종전 MOU가 공식 발표되기 전에 네타냐후 총리가 이를 외부에 유출할 가능성을 우려했기 때문이라고 전했다.다만 이스라엘 매체 i24뉴스에 따르면 미국의 한 당국자는 해당 보도에 대해 “정확하지 않다”고 선을 그으며 “미국은 협상 과정 전반에 걸쳐 이스라엘을 포함한 지역 파트너들과 긴밀히 협력해왔다”고 반박했다.앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 네타냐후 총리가 미국과 이란이 도출한 어떤 합의든 수용할 수밖에 없을 것이라며, 이번 협상의 최종 결정권이 자신에게 있음을 거듭 강조해왔다. 미국과 이란이 종전 MOU 체결에 전격 합의하면서 외교적 고립에 직면한 네타냐후 총리의 자국 내 입지는 더욱 좁아질 것으로 관측된다.네타냐후 총리는 미국과 이란이 종전 MOU 체결에 합의한 지난 14일 진행된 기자회견에서 이란과의 협정에 대해 거의 언급하지 않았다. 이후 취재진으로부터 관련 질문을 받자 그는 “나와 트럼프 대통령의 의견이 항상 일치하는 것은 아니다”라고 말했다. 그러면서 이번 협정에 어떤 내용이 담길지 알지 못한다고 덧붙였다.한편 JD 밴스 미 부통령은 MOU 전문을 아직 공개하지 않는 이유로 ‘외교적 절차’를 꼽았다.밴스 부통령은 ‘메긴 켈리 쇼’에 출연해 “이란뿐만 아니라 중재국인 파키스탄과 카타르 등 일부 국가들이 이번 사안을 올바른 순서대로 처리해 달라고 요청하는 등 민감한 외교적 상황들이 얽혀 있다”고 설명했다. 그러면서 MOU 전문은 “아무리 늦어도 오는 19일에는 공개될 것”이라고 재차 강조했다.