“김정은 목줄 죈다” 북핵대금 美 웜비어 유족에게

미 법원, 북한 억류 이후 사망한 웜비어 부모에

북핵기술 넘긴 파키스탄 칸 박사 자금 지급 명령

이미지 확대 고 오토 웜비어 9주기 추모식 포스터 닫기 이미지 확대 보기 고 오토 웜비어 9주기 추모식 포스터

이미지 확대 지난 2025년 열린 오토 웜비어 추모식. 방주혁 작가 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 2025년 열린 오토 웜비어 추모식. 방주혁 작가 제공

세줄 요약 미 워싱턴DC 연방법원이 북한 핵기술 거래망 칸 네트워크의 동결 자산 1713만달러를 오토 웜비어 부모에게 지급하라고 판결했다. 웜비어 유족은 북한의 억류와 고문으로 아들이 숨졌다고 주장하며, 북한 자산 회수와 책임 추궁을 이어가고 있다. 미 법원, 칸 네트워크 동결자산 유족 지급 명령

북한 핵기술 거래망 자금, 웜비어 부모가 회수

유족, 북한 책임 추궁과 자산 환수 소송 지속

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북한으로 여행 갔다 사망한 미국 대학생 오토 웜비어의 유족에게 북핵 개발에 사용된 자금을 지급하라는 미 법원의 판결이 내려졌다.미 워싱턴DC 연방지방법원은 지난 11일 JP모건 체이스 은행에 동결된 ‘칸 네트워크’ 연계 자산 1713만여 달러(약 260억원)를 유족인 웜비어의 부모에게 지급하라고 명령했다.칸 네트워크는 파키스탄 출신 핵 과학자 압둘 카디르 칸 박사가 북한 등에 비밀리에 핵기술과 부품을 판매한 암시장 조직이다.웜비어의 부모는 북한 대리조직인 칸 네트워크의 동결된 자산을 자신들에게 지급해 달라고 요청했으며, 법원이 유족의 손을 들어준 것이다.칸 박사는 북한이 보유한 노동 미사일을 대가로 고농축 우라늄을 만드는 원심분리기 기술과 설계도 등을 넘겨줬다.웜비어는 2016년 북한 관광을 떠났다가 체제 전복 혐의로 15년의 노동교화형을 선고받고 억류됐다.당시 웜비어는 숙소였던 평양 양각도 호텔 벽에 붙어있던 정치 선전물을 훔치려 한 혐의로 체포됐다.이듬해 6월 혼수상태로 석방돼 미국으로 돌아왔으나 엿새 만에 숨진 이후 그의 부모는 세계 각지에 동결된 북한의 자금 회수에 나섰다. 웜비어의 사망은 트럼프 1기에서 북미 관계의 가장 큰 장애물로 평가된다.아들이 북한 당국의 고문과 억류로 숨졌다고 주장하는 유족은 2018년 북한 정권을 상대로 소송을 제기해 5억 달러 손해배상액을 인정받았다.이를 근거로 미 재무부 해외자산통제실 등이 차단한 북한 자산 정보를 파악해 뉴욕멜론은행에 예치된 북한 자산 220만 달러에 대한 권리를 인정받았다.또 뉴욕주 감사원이 동결한 조선광선은행 소유 자금 24만 달러를 회수했으며, 북한 선박 매각 대금 권리도 주장했다.지난 2019년 방한한 웜비어의 부모는 북한 자산 회수 목적에 대해 “북한에 아들 죽음의 책임을 지우고 정권의 목줄을 죄기 위한 것”이라고 밝혔다.웜비어 부모의 방한 당시 임진각까지 동행했던 작가 방주혁씨는 “유대인 자산가인 웜비어 부모는 회수한 북한 자금을 탈북민 장학금 등에 쓰는 등 북한인권단체에 기부하고 있다”라고 설명했다. 웜비어의 9주기인 오는 19일 오후 2시 서울 명동에서 추모식이 열린다.