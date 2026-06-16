이란전 끝나자 젤렌스키, 푸틴에 “만나자” 종전담판 제의

러시아 “만나려면 모스크바로 와라” 제안 거부

트럼프 대통령 14일 러우 두 정상과 각각 통화

이미지 확대 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 15일(현지시간) 유럽으로 출발하는 전용기 앞에서 러우 정상회담 제안 사실을 밝히고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 15일(현지시간) 유럽으로 출발하는 전용기 앞에서 러우 정상회담 제안 사실을 밝히고 있다. 엑스 캡처

세줄 요약 젤렌스키 대통령이 이란전 종전으로 우크라이나 전쟁에 집중하겠다는 트럼프 대통령과 통화한 뒤, 푸틴과의 미러우 3자 정상회담을 제안했다. 러시아가 거부하면 더 큰 압박이 필요하다고도 했다. 젤렌스키, 푸틴과 미러우 3자 회담 제안

트럼프와 통화, 거부 어려운 압박 방안 논의

러시아는 회담 필요성 부인, 모스크바 요구

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이란 전쟁 종전이 타결되면서 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나 전쟁에 집중하겠다고 밝힌 가운데 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 종전 담판을 제안했다.젤렌스키 대통령은 15일(현지시간) 키이우에서 기자회견을 갖고 “유럽 국가들과 미국이 함께하는 이번 주요 7개국(G7) 정상회담에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만날 ​​의향이 있다는 메시지를 전달했다”고 밝혔다.4년째 이어지고 있는 우크라이나 전쟁 평화 협상은 지난 2월 이후 이란 전쟁 발발로 사실상 중단 상태다.젤렌스키 대통령은 “트럼프 대통령과 14일 전화 통화에서 미러우 3자 정상 회담 개최를 논의했다”면서 “푸틴이 거부하기 어려운 방식을 트럼프 대통령과 의논했으며 만약 이번 기회마저 거절하면 더 큰 압박이 필요할 것”이라고 강조했다.러시아와 우크라이나 두 정상이 만나면 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 처음으로 그동안 러시아는 중립국에서 양국 정상회담 개최를 반대했다.젤렌스키 대통령은 푸틴 대통령에게 직접 대화에 나설 것을 촉구하고 있지만, 러시아는 만날 필요가 없다는 입장이다. 두 정상은 2019년 프랑스와 독일의 중재로 파리에서 만난 것이 마지막이다.러시아 관영 타스통신은 푸틴 대통령이 14일 트럼프 대통령의 80세 생일을 축하하는 전화를 걸어 정유시설과 수도 모스크바를 타격한 우크라이나의 드론 공격을 비난했다고 전했다.푸틴 대통령은 젤렌스키 대통령이 정상 회담을 원한다면 이전에 약속한 대로 모스크바로 와야 한다고 주장했다고 통신은 덧붙였다.러시아의 유리 유사코프 크렘린 보좌관은 “트럼프 대통령은 우크라이나의 공격 중단을 강조하면서 유럽의 동맹국과 함께 할 준비가 됐다고 말했다”고 미러 정상 간 통화 내용을 공개했다.우크라이나는 역사적인 성모 승천 대성당 지붕이 폭발하고, 러시아는 자포리자 원자력 발전소가 공격받는 등 양국은 교전을 이어가고 있다.트럼프 대통령은 이날 프랑스에서 기자회견을 열고 러우 두 정상과 “아주 좋은 대화를 나눴다”면서 “두 사람 모두 열린 마음을 가진 것 같다”고 우크라이나 종전 협상에 대해 낙관했다.