‘폭사’ 하메네이 다음달 4일 장례식...모즈타바 얼굴 비출까

하메네이 사망 126일만에 미국 독립기념일에 장례식

반미물결 예상…정치 관여 늘리는 모즈타바 등장 관심

이미지 확대 13일 파키스탄의 라호르에서 암살당한 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이에 대한 애도 행사가 열리고 있다. 라호르 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 13일 파키스탄의 라호르에서 암살당한 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이에 대한 애도 행사가 열리고 있다. 라호르 AFP 연합뉴스

이미지 확대 사망한 아버지의 뒤를 이어 이란 최고지도자로 선정된 모즈타바 하메네이 닫기 이미지 확대 보기 사망한 아버지의 뒤를 이어 이란 최고지도자로 선정된 모즈타바 하메네이

세줄 요약 이란이 미국·이스라엘 공습으로 숨진 하메네이 전 최고지도자의 장례를 다음달 4일부터 연다. 테헤란과 곰, 마슈하드로 이어지는 6일간의 절차가 예정됐고, 미국 독립기념일과 맞물려 반미 분위기도 커질 전망이다. 모즈타바 하메네이의 공개 행보도 관심이다. 하메네이 전 최고지도자 장례, 다음달 4일 시작

테헤란·곰·마슈하드 잇는 6일 절차 예정

모즈타바 공개 등장과 반미 정서 확산 주목

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이란이 미국과의 종전 합의를 앞두고 다음 달 4일 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식을 치른다고 밝혔다.이란 국영방송 등은 13일(현지시간) 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습으로 폭사한 하메네이의 장례식을 사망 126일 만에 치른다고 전했다.다음 달 4~5일 테헤란 대사원 이맘 호메이니 모살라에서 시민들이 하메네이의 시신에 작별을 고하는 의식이 열린다.6일에는 테헤란에서 운구 행렬이 이어지며 7일 시아파 이슬람 성지인 곰에서도 장례 일정이 치러진다. 6일간의 절차를 거쳐 최종 장례식은 9일 열리며 하메네이의 시신은 고향인 마슈하드에 안장될 예정이다.장례식 주최 측은 “장례를 조직하는 주된 역할은 애도의 진정한 주인인 이란 국민 스스로에 있다”면서 “전례 없는 국민 참여를 기대한다”고 강조했다.장례식이 시작되는 4일은 공교롭게도 미국의 건국 250주년 독립기념일이어서 전국적인 반미 물결이 최고조에 달할 것으로 예상된다.이란 당국은 당초 3월에 장례식을 계획했다가 인파가 너무 몰릴 수 있다는 우려와 함께 전쟁이 계속되면서 일정을 미뤘다. 대신 사망 40일째인 지난 4월 9일 전국적인 추모 행사를 열었다.장례 일정 동안 아버지 하메네이의 뒤를 이어 세 번째 이란 최고지도자로 선정된 모즈타바 하메네이(57)가 공개 석상에 모습을 드러낼지 관심을 끈다.아버지를 포함해 아내와 아들 등 일가족이 몰살당한 공습 당시 모즈타바도 다친 것으로 알려졌으며, 그동안 육성 메시지를 포함해 일체의 모습을 공개하지 않고 서면 메시지로만 소통했다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 12일 모즈타바가 미국과 잠정 합의한 종전 양해각서(MOU) 내용을 승인했다고 밝혔다.도널드 트럼프 미국 대통령은 모즈타바가 후임 최고지도자로 선정될 당시에는 ‘경량급’이라며 부정적 반응을 보였다.하지만 지난 8일 NBC 방송과의 인터뷰에서는 모즈타바를 “이성적인 인물”이라며 긍정적으로 평가했다.트럼프 대통령은 모즈타바가 심각한 부상을 입었다면서 그의 위치를 알고 있음을 시사했지만 이란 내부에 있는지조차 밝히지 않았다.마코 루비오 미국 국무장관은 이달 2일 의회에서 “모즈타바가 어느 정도 수준에서 점차 관여를 늘리고 있다는 징후들이 있는 것 같다”면서 “모든 소통은 중개인을 통한 서면으로만 이루어지고 있다”고 설명했다.이어 암살 위험 때문에 지도자들이 공개적으로 활동하는 것은 이란 내부에서 권장되는 방식이 아닐 것이라고 분석했다.