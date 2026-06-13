“월드컵 경기장서 한국인 향해 ‘눈 찢기’”…낄낄대던 멕시코男, SNS서 신상 털려

세줄 요약 2026 북중미 월드컵 경기장에서 한국인 팬을 향해 눈 찢기 인종차별 행위를 한 멕시코 남성으로 추정되는 인물의 신상이 SNS에 퍼지며 논란이 커졌다. 현지 네티즌들은 영상을 확산하며 강하게 비판했고, 일부는 유력 인사 가능성까지 제기했다. 월드컵 경기장서 한국인 팬 향한 눈 찢기 논란

멕시코 남성 추정 인물 신상 SNS 확산

현지·전 세계 네티즌 비판과 추적 이어짐

이미지 확대 2026 북중미 월드컵 한국 대 체코의 조별리그 경기장 관중석 상황으로 추정되는 영상 캡처 화면. 한 한국인 여성 팬이 카메라를 향해 웃어 보이자 뒤편에 앉은 현지 남성이 동양인을 비하하는 ‘눈 찢기’ 포즈를 취하고 있다. 소셜미디어(SNS) 캡처(일부 모자이크 처리) 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미 월드컵 한국 대 체코의 조별리그 경기장 관중석 상황으로 추정되는 영상 캡처 화면. 한 한국인 여성 팬이 카메라를 향해 웃어 보이자 뒤편에 앉은 현지 남성이 동양인을 비하하는 ‘눈 찢기’ 포즈를 취하고 있다. 소셜미디어(SNS) 캡처(일부 모자이크 처리)

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2026 북중미 월드컵 경기장에서 한국인 팬을 상대로 ‘눈 찢기’ 등 인종차별적 행위를 한 것으로 의심되는 멕시코 현지 남성의 신상이 소셜미디어(SNS)를 통해 유포되며 파문이 일고 있다.13일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 한국 대 체코의 북중미 월드컵 조별리그 1차전 관중석 상황으로 추정되는 영상이 올라와 빠르게 확산하고 있다.해당 영상에는 한 한국인 여성 축구팬이 경기장 분위기를 담기 위해 환하게 웃으며 카메라를 향해 손을 흔드는 모습이 담겼다. 그러나 이때 여성의 뒤쪽에 앉아 있던 한 남성이 카메라를 응시하며 양손으로 눈 옆을 찢는 동작을 취했다. 이는 서구권에서 동양인을 비하할 때 쓰는 전형적인 인종차별적 행위다. 뒤늦게 이 남성의 행동을 확인한 한국인 여성은 이내 굳은 표정으로 웃음을 거뒀다.영상이 공개되자 현지 네티즌들이 먼저 분노했다. 한 멕시코 네티즌은 SNS에 영상을 공유하며 “SNS의 마법을 보여주자. 이 인간을 유명하게 만들자. 곧 이름을 알게 될 것”이라며 “돈이 많다고 해서 교양이 생기는 것은 아니다”라고 저격했다.네티즌들의 추적 결과 해당 남성이 멕시코 현지의 유력 인사일 가능성이 있다는 의혹이 제기됐다.한 네티즌은 엑스(X)를 통해 “한국인 팬에게 인종차별적 모욕을 준 이 남성은 멕시코 할리스코주 토목공학협회 회장을 맡고 있는 인물로 추정된다”면서 과거 사진 등을 함께 제시하며 영상 속 남성과의 유사성을 지적하고 나섰다.해당 게시글에는 전 세계 네티즌들의 비판 댓글이 쏟아지고 있다. 한 네티즌은 “그저 지적 능력이 매우 떨어지는 사회 부적응자일 뿐”이라고 일침을 가했다.또 다른 사용자 역시 “이게 인종차별이 아니라는 사람들은 영상을 다시 봐라. 경기장 분위기를 담으며 환하게 웃던 여성의 미소가 남성의 눈 찢기 행동 직후 순식간에 사라진다”며 “그녀에게 의심할 여지 없는 최악의 경험이었을 것”이라며 분통을 터뜨렸다.