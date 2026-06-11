[속보] 트럼프 “오늘밤 폭격, 더 크고 더 강력할것…머잖아 석유인프라 거점 점령”

세줄 요약 트럼프 대통령이 이란을 향해 사흘 연속 군사 압박을 이어가며 추가 공습 가능성을 경고했다. 하르그섬 등 석유 인프라 거점 장악까지 언급해 이란의 경제 기반을 흔들 수 있다고 압박했고, 휴전·비핵화 협상 수용을 촉구했다. 트럼프, 이란에 추가 공습 가능성 경고

하르그섬 등 석유 인프라 장악 언급

휴전·비핵화 협상 수용 압박 강화

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 백악관 집무실에서 이날 상·하원을 통과한 700억 달러(약 106조 4000억원) 규모의 이민단속 예산법안(미국 안보법·Secure America Act) 서명식에 참석하고 있다. 2026.6.10 워싱턴 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 백악관 집무실에서 이날 상·하원을 통과한 700억 달러(약 106조 4000억원) 규모의 이민단속 예산법안(미국 안보법·Secure America Act) 서명식에 참석하고 있다. 2026.6.10 워싱턴 EPA 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 군사 공격 가능성을 사흘 연속 경고했다. 이란 최대 원유 수출 거점 등 핵심 에너지 인프라 장악 가능성까지 거론하며 미국이 제시한 종전·비핵화 협상 조건 수용을 압박하고 나섰다.트럼프 대통령은 11일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “미국은 오늘 밤 해군과 공군, 레이더, 방공망은 물론 대부분의 공격 능력까지 상실한 이란을 매우 강하게 타격할 것”이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 지난 8일 이란의 드론 공격으로 미 육군 아파치 헬기가 격추된 이후 9일과 10일 보복 공습에 나섰으며, 이날 추가 공격 가능성을 다시 예고했다.미군 자산을 공격할 경우 더 큰 대가를 치르게 하겠다는 경고인 동시에, 미국과의 종전 협상에서 버티고 있는 이란을 향해 핵심 요구 조건 수용을 압박하려는 의도로 풀이된다.특히 트럼프 대통령은 이란 경제의 핵심인 에너지 시설까지 압박 대상으로 거론했다.그는 “머지않은 미래 어느 시점에 우리는 하르그섬과 다른 석유 인프라 거점을 점령할 것이며, 이란 석유와 가스 시장에 대한 모든 통제권을 장악할 것”이라고 주장했다.페르시아만에 위치한 하르그섬은 이란 최대 원유 수출 거점이다. 해당 시설을 겨냥할 경우 이란 경제 기반 자체를 흔드는 고강도 압박 카드가 될 수 있다.트럼프 대통령은 올해 초 베네수엘라에서의 군사작전과 이후 석유 통제 사례도 언급하며 이를 이란 대응의 모델로 제시했다.그는 베네수엘라 사례가 “베네수엘라와 미국 모두에 훌륭하게 작용하고 있다”고 강조했다.미국과 이란은 휴전 연장 및 비핵화 협상을 두고 막판 조율을 이어가고 있지만 핵 프로그램 처리, 제재 완화 등을 놓고 이견을 좁히지 못하고 있다.트럼프 대통령의 잇단 군사 압박은 협상 막판 이란을 향해 미국이 요구하는 조건을 수용하도록 압박 수위를 끌어올리는 전략이라는 해석이 나온다.