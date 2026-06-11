일본 여행 예약했는데…태풍 14개 상륙 ‘최악 시나리오’ 나왔다

세줄 요약 일본이 올해 역대급 태풍 시즌을 맞을 수 있다는 전망이 나왔다. 민간 기상업체는 최대 28개 태풍이 영향을 주고, 이 중 14개가 상륙할 수 있다고 봤다. 항공편 결항과 신칸센 차질, 홍수·산사태 우려가 커졌다. 최대 28개 태풍, 14개 상륙 전망

항공·철도 차질과 관광 피해 우려

폭우·강풍·홍수·산사태 반복 가능

이미지 확대 강한 열대성 폭풍 장미의 영향으로 폭우가 내린 3일 일본 가나가와현 가와사키에서 시민들이 우산을 쓴 채 출근하고 있다. AFP연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강한 열대성 폭풍 장미의 영향으로 폭우가 내린 3일 일본 가나가와현 가와사키에서 시민들이 우산을 쓴 채 출근하고 있다. AFP연합뉴스

이미지 확대 6월3일 일본 도쿄 하네다공항 국제선 터미널에서 한 남성이 항공편 안내 전광판을 바라보고 있다. AFP연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6월3일 일본 도쿄 하네다공항 국제선 터미널에서 한 남성이 항공편 안내 전광판을 바라보고 있다. AFP연합뉴스

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일본이 올해 역대급 태풍 시즌을 맞을 수 있다는 전망이 나오면서 관광·교통 업계에 긴장감이 커지고 있다.10일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 일본 민간 기상업체 웨더뉴스는 올해 일본에 영향을 미치는 태풍이 최대 28개, 이 가운데 최대 14개가 일본에 상륙할 수 있다고 전망했다.이는 평년을 크게 웃도는 수치다. 서북태평양에서는 통상 연간 25개 안팎의 태풍이 발생하지만 일본 본토에 상륙하는 태풍은 평균 3개 미만이다. 지금까지 일본의 연간 상륙 태풍 최다 기록은 2004년의 10개다.예보가 현실화할 경우 일본은 여름부터 초가을까지 반복적인 폭우와 강풍, 홍수, 산사태 등에 시달릴 가능성이 있다.실제로 이달 초 태풍 장미가 일본에 상륙하면서 항공편 수백 편이 결항했고 신칸센과 철도 운행에도 차질이 빚어졌다. 일부 지역에는 최고 수준의 홍수 경보가 발령되기도 했다.웨더뉴스는 올해 들어 현재까지 발생한 태풍이 6개로 평년 수준을 웃돈다고 설명했다. 일본의 태풍 시즌은 통상 6월부터 10월까지 이어진다.요코하마국립대의 기상학자 히로노리 후데야스 교수는 “현재까지 발생한 태풍 수는 월평균의 약 두 배 수준”이라며 “올해는 엘니뇨와 해수면 온도 상승 등의 영향으로 태풍 활동이 활발할 수 있다”고 전망했다.전문가들은 특히 관광객이 집중된 지역에서 대형 태풍이 발생할 경우 항공·철도 운행 차질과 숙박 문제 등이 동시에 발생할 수 있다고 우려하고 있다.다만 일본은 최근 경보·대피 체계를 강화해 과거보다 재난 대응 능력은 크게 향상됐다고 전문가들은 평가했다.